Ce pack caméra Arlo Ultra 2 4K XL + SmartHub perd 450 € sur Amazon pour les Ventes Flash de Printemps

Les beaux jours arrivent et avec eux, les vacances ! Quoi de mieux pour se prélasser au bord de la plage ou à la montagne en toute quiétude que des caméras de surveillance ? Ça tombe bien, Amazon sacrifie le prix du pack Arlo Ultra 2 4K XL avec SmartHub : il passe à 649 euros au lieu de 1 099 euros durant les ventes flash de printemps.

Longtemps réservées aux sociétés spécialisées, les caméras de surveillance sont aujourd’hui plus accessibles, grâce notamment à des constructeurs tels qu’Arlo. Il fut l’un des premiers à se lancer sur le marché des caméras de surveillance grand public. Au fil des années, le fabricant américain s’est d’ailleurs construit une solide réputation, malgré des tarifs qui étaient encore prohibitifs pour le commun des mortels. Fort heureusement, il arrive que ses produits soient en promotion. C’est notamment le cas de l’Arlo Ultra 2 4K XL dans un pack comprenant SmartHub sur Amazon, avec une baisse de 450 euros.

L’Arlo Ultra 2 4K XL, en trois points forts :

Résolution 4K avec technologie HDR

Qualité de la détection de mouvement et Champ de vision de 180°

Jusqu’à 1 an sans être rechargée



Au lieu de 1 099 euros, le pack Arlo Ultra 2 4K XL + smarthub est aujourd’hui disponible en promotion à 649 euros sur Amazon.

Une qualité d’image 4K

Avec sa résolution 4K, l’Arlo Ultra 2 offre une clarté d’image exceptionnelle, permettant d’identifier avec précision chaque détail, même à distance et de nuit puisqu’elle assure aussi en basse luminosité. De plus, grâce à la technologie HDR, la caméra de surveillance offre des contrastes équilibrés, garantissant une visibilité optimale même dans les zones sombres ou fortement éclairées.

Son champ de vision ultra-large de 180 degrés offre une couverture étendue et minimise les angles morts. De quoi assurer une surveillance complète de la zone ciblée.

Mais plus encore, dotée d’un projecteur lumineux, elle peut également servir à repousser les visiteurs indésirables en les prenant sur le fait et en les avertissant qu’ils sont surveillés. Et si ce n’est pas suffisant, sa sirène dissuasive antivol pourra toujours servir. Un véritable allier de la sécurité.

Une connectivité fiable et une autonomie prolongée

Mais son vrai atout réside dans son autonomie. En effet, cette version XL de l’Arlo Ultra 2 4K dispose d’une autonomie qui peut tenir jusqu’à un an sans recharge. De quoi réduire la fréquence à laquelle l’appareil doit être décroché pour être branché sur secteur. Un vrai plus si vous comptez installer l’une des quatre caméras du pack dans un endroit difficile d’accès.

Enfin, car ce n’est pas tout, la caméra est dotée de fonctionnalités intelligentes. Elle dispose ainsi de la détection de mouvement avancée et d’alertes personnalisables. Cerise sur le gâteau, elle est compatible avec les assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Assistant) ce qui permet les commandes vocales et dispose d’un audio bidirectionnel qui permet une communication claire et fluide avec les visiteurs ou intrus.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Arlo Ultra 2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures caméras de surveillance connectées du moment.

