L’excellente montre Garmin Forerunner 965 baisse son prix après la sortie d’un nouveau modèle

La Garmin Forerunner 965 est une montre de sport particulièrement complète, qui malgré l’arrivée de son successeur, reste un très bon choix pour les runners. D’ailleurs, elle se trouve en ce moment en promotion à 568 euros contre 650 euros habituellement.

La Garmin Forerunner 965 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La société Garmin propose d’excellentes références assurant un suivi sportif complet et des fonctionnalités poussées côté santé. On pense à la Forerunner 965, qui mesure et analyse de très nombreuses données et possède en plus un écran Oled de très bonne facture. Et avec l’arrivée du nouveau modèle, cette dernière devient un peu plus accessible aujourd’hui.

Pourquoi choisir la Garmin Forerunner 965 ?

Pour son écran riche en couleur

Pour son excellent suivi de la fréquence cardiaque et de la géocalisation

Pour son autonomie très confortable

Lancée à 650 euros, la Garmin Forerunner 965 est actuellement remisée à 568,99 euros sur le site Decathlon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Garmin Forerunner 965. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre de sport aux belles finitions, et un écran qui en met plein les yeux

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

Pour une montre dédiée pour le sport, la Garmin Forerunner 965 est plutôt discrète et fine au poignet, avec de belles finitions. Le bracelet en silicone est confortable et suffisamment élastique pour s’assurer de bien serrer la montre à chaque entraînement. Il est toutefois dommage qu’elle ne soit proposée qu’en un seul format et qu’on ne puisse pas changer rapidement de bracelet sans outil.

Côté écran, cette génération délaisse la technologie d’écran MIP transflectif au profit de l’Oled. On a donc une image bien détaillée, plus fidèle et plus contrastée grâce aux pixels noirs qui restent éteints, sans rétroéclairage. En revanche, en extérieur et en plein soleil, l’écran reste moins confortable qu’une dalle MIP transflectif.

Quant à l’interface, la navigation est intuitive, fluide et donne accès des fonctions à usages sportifs. Il sera possible de télécharger des applications de streaming de musique comme Spotify, Deezer ou Amazon Music ou d’utiliser Garmin Pay pour le paiement sans contact grâce à la puce NFC intégrée.

Des données fiables et précises, et une autonomie satisfaisante

Bien évidemment, cette montre Garmin embarque toute une flopée de capteurs et de mesures, que ce soit pour évaluer vos performances physiques que votre santé. On trouve ainsi un accéléromètre, un cardiofréquencemètre, un oxymètre, ainsi qu’un altimètre barométrique. Elle dispose de plusieurs modes d’entraînements, tous avec une précision GPS et du rythme cardiaque irréprochables.

Le Garmin Coach répond présent pour proposer des séances d’entraînement personnalisées selon les performances mesurées, tout comme la VO2Max ou PacePro qui indique l’allure à tenir en temps réel. Quant aux amateurs de trail, de trek et de randonnée peuvent également s’appuyer sur la cartographie intégrée.

Enfin, côté autonomie, lors de notre test, la 965 a tenu 7 jours avec l’Always-On, le suivi Sp02 et quelques heures de jogging avec le GNSS multi-bandes. C’est largement suffisant dans un cadre classique, mais cela pourra s’avérer un peu plus juste pour les ultra-trails ou les très longues randonnées.

Pour en apprendre davantage, nous vous invitons à lire notre test sur la Garmin Forerunner 965.

Il existe d’autres références disponibles sur le marché susceptible de vous intéresser. Si vous souhaitez les découvrir, nous vous invitions à consulter notre guide des meilleures montres connectées dédiées au sport.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.