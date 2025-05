HP Omen Max 16 : ce surpuissant laptop avec une RTX 5080 est 700 € moins cher grâce à cette offre

Le PC portable Omen Max 16-ah0015nf, c’est du hardware costaud : un processeur Intel Ultra 9, une carte graphique RTX 5080, 32 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Le genre de machine prête à avaler du AAA et à enchaîner les sessions compétitives, sans chauffer ni souffler comme un Boeing. On le trouve actuellement à 2 799,99 euros au lieu de 3 499,99 euros.

Les PC portables gaming, c’est un peu comme les muscle cars numériques, du couple sous le capot, de la chauffe gérée au millimètre, et une dalle à enivrer nos mirettes. Il faut juste savoir où taper. Parce qu’entre les configs marketing gonflées au RGB et les vraies machines de guerre qui envoient du FPS par palettes, la frontière est fine. Et, puis parfois, il y a un coup franc dans la lucarne. Un laptop qui coche toute les cases : CPU au top, GPU dernière génération, RAM à gogo, écran calibré pour jouer et bosser. C’est le cas ici avec le Omen Max 16, l’un des PC portables gaming les plus puissants du moment, qui bénéficie de 700 euros de remise.

Quelques mots sur le HP Omen Max et la HyperX Pulsefire Haste 2

Une config ultra-puissante RTX 5080 + CPU Intel Ultra 9 + 32 Go de RAM

Une dalle OLED de 16 pouces avec un taux de rafraichissement de 240 HZ

Une souris sans fil gaming rapide et légère

Au lieu de 3 499,99 euros, le HP Omen Max 16 est actuellement en promotion à 2 799,99 euros chez Darty.

On le trouve aussi en pack avec une souris HyperX Pulsefire Haste 2 Ã 2 877,12 euros sur le site officiel de la marque, avec le code promo TECH25.

Omen Max 16 : laptop surpuissant, prêt à tout encaisser

Le Omen Max 16-ah0015nf, c’est la synthèse entre puissance brute et finesse technique. Avec un Intel Core Ultra 9, 32 Go de RAM DDR5 et 1 To de SSD NVMe, ce PC portable joue dans la cour des machines de bureau, mais en version mobile. Une vraie station de jeu et de travail, pensée pour ceux qui veulent du sérieux dans un format transportable.

La grosse claque, c’est la RTX 5080 Laptop (16 Go), une carte graphique haut de gamme qui ouvre les vannes du Ray Tracing et du DLSS 4 sans faiblir. Même les titres les plus gourmands, genre Starfield, Flight Simulator ou le futur GTA VI pourront tourner avec des options à fond, sans que le PC tousse. Le refroidissement est bien géré, les ventilos efficaces, et l’ensemble reste cohérent, même en charge.

L’écran 16 pouces OLED WQXGA (2560×1600) monte jusqu’à 240 Hz. C’est fluide, net, réactif. L’idéal pour les FPS compétitifs, mais aussi pour du contenu plus posé. Ce format 16:10 permet d’avoir plus d’espace vertical à l’écran, très pratique en prod ou en bureautique. Et avec la connectique complète (Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB-C, Ethernet…), rien ne manque pour brancher tous vos accessoires.

HyperX Pulsefire Haste 2 : la souris qui suit le rythme

Dans l’une des deux versions disponibles, ce Omen Max 16 est livré avec la souris gaming HyperX Pulsefire Haste 2, et ça vaut clairement le détour. Ce mulot ultra-léger (61 g) est taillé pour les joueurs nerveux : FPS, MOBA, Battle Royale… Elle suit chaque mouvement sans latence ni fioriture.

Côté technique, elle embarque un capteur HyperX 26K ultra-précis (26 000 DPI, 650 IPS) et des switchs HyperX garantis pour 100 millions de clics. La glisse est propre, la prise en main immédiate, et le câble flexible n’entrave jamais les mouvements.

En match classé comme en LAN improvisée, elle fait le taf sans faillir et propose six boutons programmables avec le logiciel HyperX NGENUITY. En termes d’autonomie, la batterie se distingue par son endurance, offrant plus de 100 heures d’utilisation, parfait pour les nomades.

