Pour illuminer votre jardin, le spot connecté Philips Hue Lily XL est -25 % sur Amazon

La Philips Hue Lily XL est un spot connectĂ© conçu pour l’extĂ©rieur qui permet de crĂ©er de belles ambiances et que vous retrouvez avec 40 euros de rĂ©duction chez Amazon.

Philips Hue Lily XL // Source : Philips

Avant de parler de ce produit en particulier : ce spot vient s’intĂ©grer dans une installation dĂ©jĂ existante. Si vous comptez l’acheter seul pour dĂ©marrer votre configuration de maison connectĂ©e, ce n’est pas possible, c’est vraiment un produit de complĂ©ment. Maintenant que c’est clair, foncez faire un tour sur Amazon parce qu’il est proposĂ© avec 25 % de rĂ©duction.

Ce qui rend la Philips Hue Lily si attractive

Ça fait de l’Ă©clairage blanc ou colorĂ©

Compatible basse tension avec la technologie LowVolt

Flux lumineux de 1050 (contre 600 pour le Lily classique)

Normalement, le Philips Hue White & Color Ambiance Lily XL coûte 159,99 euros. Sauf en ce moment chez Amazon où vous pouvez le commander pour 119,99 euros.

La nuit, tous les Lily sont multicolores

Philips Hue est l’une des marques rĂ©fĂ©rences en matière de lumière connectĂ©e. Bien sĂ»r, le premier produit qui vient en tĂŞte quand on y pense, c’est l’ampoule. Mais, la marque a su s’adapter pour Ă©quiper toute votre maison, aussi l’extĂ©rieur. C’est dans cette optique que vous retrouvez les spots Lily et Lily XL. C’est ce dernier dont il est question ici, un modèle un peu plus grand, plus lumineux, qui peut se poser comme ça dehors ou se planter avec un support qui va dans la terre.

Pour le reste, il fonctionne comme une lampe Philips Hue classique. Il vous suffit de la relier au Wi-Fi, au Bluetooth ou au Philips Hue Bridge qui est quasi indispensable dans cette configuration, et de prendre l’app Philips Hue sur votre smartphone. Ainsi, vous pourrez crĂ©er votre bonne petite ambiance Ă l’extĂ©rieur, mĂŞme si la mĂ©tĂ©o en ce moment ne se prĂŞte plus vraiment aux soirĂ©es sous les Ă©toiles. Mais, qui sait, peut-ĂŞtre aura-t-on un bel Ă©tĂ© indien, comme disait Joe Dassin.

Un objet de plus Ă mettre dans le jardin, sans arrosage

Comme nous l’avons dit, le Philips Hue Lily XL vient complĂ©ter une installation existante. D’ailleurs, vous avez plein d’accessoires Ă acheter sĂ©parĂ©ment pour en profiter pleinement, si vous ne les avez pas dĂ©jĂ . Comme le Philips Hue Bridge, bien sĂ»r, ou encore le dĂ©tecteur de mouvement qui fait que les lumières s’allument automatiquement lorsque vous passez devant.

Vous pouvez mĂŞme en relier plusieurs avec le connecteur en T qui est facile Ă utiliser. Il est livrĂ© aussi avec un adaptateur basse tension pour profiter de la technologie LowVolt. Il n’y a rien de compliquĂ© Ă faire, Philips a fait en sorte que l’installation soit simplissime.

Si jamais vous souhaitez dĂ©marrer en douceur avec des ampoules connectĂ©es, n’hĂ©sitez pas Ă piocher des idĂ©es dans notre guide comparatif dĂ©diĂ© Ă ces objets.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.