Ce pack Philips Hue avec deux rubans LED chute sous les 50 € sur Amazon

Le Philips Hue Lightstrip Plus est un ruban LED intelligent que l’on peut plier et coller oĂą bon nous semble Ă la maison. Aujourd’hui, ce n’est pas une, mais deux bandes lumineuses que l’on trouve dans un pack Ă 49,99 euros au lieu de 71,98 euros sur Amazon.

Les Lightstrip Plus de la gamme Philips Hue sont des bandes lumineuses connectĂ©es souples, sĂ©cables et extensibles que l’on peut fixer sur un grand nombre de surfaces. Le rĂ©sultat ? Une lumière personnalisĂ©e qui a le don de raviver une pièce un peu terne. En ce moment, vous pourrez opter pour un pack avec un ruban de 2 mètres et une extension, affichĂ© Ă moins de 50 euros.

Les atouts du Philips Hue Lightstrip Plus

Un ruban LED sĂ©cable de 2 mètres (avec ici une extension d’un mètre)

Des millions de couleurs disponibles

Une application pratique pour tout piloter

PrĂ©cĂ©demment affichĂ© Ă 71,98 euros, le pack de deux Philips Hue Lightstrip Plus (un ruban de 2 mètres et une extension de 1 mètre) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 49,99 euros sur Amazon.

Une bande bien souple et personnalisable

Ce Lightstrip Plus est donc un long ruban LED connectĂ© qui mesure 2 mètres. Il dispose d’une surface adhĂ©sive grâce Ă laquelle on va pouvoir le coller oĂą bon nous semble : derrière un tĂ©lĂ©viseur (coucou l’effet Ambilight) ou un setup gaming, sous des armoires dans la cuisine, autour des marches d’un escalier ou mĂŞme le long des plinthes pour voir oĂą l’on marche dans la nuit, par exemple.

L’un des gros points forts de cette bande, c’est qu’on peut la plier pour former des coins, l’Ă©tendre avec des extensions d’un mètre ou mĂŞme la couper pour l’adapter parfaitement Ă notre espace. Sachez d’ailleurs que le Lightstrip Plus est extensible jusqu’à 10 mètres. Et si vous le coupez, mais que vous regrettez instanĂ©ment, rassurez-vous : chaque pièce sĂ©parĂ©e peut ĂŞtre rĂ©utilisĂ©e Ă tout moment.

Tout piloter depuis son smartphone

Compatible avec le Bluetooth, le Lightstrip Plus se contrĂ´le via l’application. Sur cette dernière, on trouve par exemple une palette de plus de 16 millions de couleurs, ainsi que des nuances de blanc chaud ou froid. Notez toutefois que contrairement au modèle Gradient, le ruban classique ne peut diffuser qu’une seule couleur Ă la fois. Il peut par ailleurs ĂŞtre pilotĂ© grâce aux assistants vocaux Google Assistant et Alexa.

En revanche, notez que si vous ne possĂ©dez pas dĂ©jĂ de pont de connexion Hue Bridge, vous ne pourrez moduler l’Ă©clairage du Lightstrip Plus que si vous ĂŞtes prĂ©sent chez vous ou pas trop Ă©loignĂ© du ruban. Avec le pont, vous pourrez le contrĂ´ler mĂŞme loin de chez vous, grâce au protocole Zigbee, qui permet de bĂ©nĂ©ficier d’une plus longue portĂ©e qu’avec le Bluetooth. Et ce Bridge dĂ©bloque aussi une foule de fonctionnalitĂ©s supplĂ©mentaires (programmation de routines, simulation d’une prĂ©sence chez vous, synchronisation avec des films…), donc autant en acheter un pour que l’expĂ©rience soit vraiment complète.

Si vous souhaitez découvrir d'autres modèles de la marque et en savoir davantage sur elle, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant combien bien débuter avec des éclairages connectés Philips Hue.

