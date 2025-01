Philips Hue Play : ce pack de 2 barres LED est enfin moins cher pendant ces soldes

Les barres lumineuses Philips Hue Play, que l’on peut installer de différentes manières dans son cocon, sont généralement assez chères, comme tous les produits de la gamme. D’où l’intérêt de guetter les réductions. Justement, pendant ces soldes d’hiver, Amazon en propose deux pour 99,92 euros au lieu de 139,99 euros.

Si de la gamme Hue de Philips, on retient avant tout les ampoules connectées, best-sellers de la marque, son catalogue comporte aussi d’autres types de produits tout aussi intéressants grâce à leur capacité à changer instantanément l’ambiance d’un foyer. C’est par exemple le cas des barres lumineuses Hue Play, que l’on peut installer derrière un téléviseur ou dans le coin d’une pièce, par exemple. Des appareils intelligents que l’on trouve d’ailleurs au nombre de deux dans un pack proposé à moins de 100 euros pendant les soldes d’hiver.

C’est quoi, les Philips Hue Play ?

Des barres LED pilotables depuis une application complète

Qui fonctionnent avec les assistants vocaux

Et s’installent très facilement

Initialement affiché à 139,99 euros, le pack de deux Philips Hue Play White & Color est aujourd’hui disponible en promotion à 99,92 euros sur Amazon.

Plusieurs installations possibles

La Philips Hue Play se présente sous la forme d’une longue barre lumineuse que l’on peut installer différemment, selon nos envies. On peut par exemple la poser sur un meuble à l’horizontale ou même à la verticale dans le coin d’une pièce grâce à un petit socle fourni. Et ce n’est pas tout : grâce au support de montage TV avec des autocollants inclus, on peut aussi coller cette barre derrière son téléviseur ou son écran PC pour profiter d’un rétroéclairage bien immersif (les gamers et adeptes de Twitch devraient apprécier).

Une manière de se concocter un petit Ambilight, en somme. D’ailleurs, si vous souhaitez profiter d’un véritable Ambilight, on vous conseille de vous équiper d’un boîtier de synchronisation Sync Box, qui va permettre à la Hue Play de se synchroniser avec vos films et séries.

Un pont fortement recommandé

Une fois bien installée, la barre LED Hue Play est capable de diffuser une lumière colorée totalement personnalisée : sur l’application Philips Hue, plus de 16 millions de nuances, y compris des nuances de blanc, sont mises à disposition. Mieux qu’une ampoule pâlotte, donc. Vous pourrez d’ailleurs contrôler facilement la barre avec votre voix grâce à la compatibilité avec les assistants vocaux Google Assistant, Alexa et Siri. Ces Hue Play sont également compatibles avec le Bluetooth, ce qui vous permet de les piloter depuis votre smartphone si vous êtes présent chez vous. Mais sachez que la portée ne peut être supérieure à 10 mètres avec ce protocole.

Alors si vous n’êtes pas chez vous, et que vous souhaitez tout de même piloter votre éclairage à distance, vous devrez, si ce n’est pas déjà fait, vous munir d’un pont Hue Bridge, vendu séparément. Cet appareil fonctionne avec le protocole Zigbee, une solution moins gourmande en énergie que le Wi-Fi. Il permet aussi de bénéficier d’une plus longue portée. Concrètement, ce Bridge va débloquer un tas de fonctionnalités : la programmation de routines, la simulation d’une présence chez vous en votre absence en allumant des Hue Play, et même un contrôle de 50 éclairages au lieu de 10 sur l’application.

À lire aussi :

Philips Hue : comment bien débuter avec vos ampoules connectées ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.