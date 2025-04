Ce pack Philips Hue en promo avec un ruban LED pour TV et deux barres lumineuses est le super deal du jour

Avis à celles et ceux qui voudraient démarrer une installation connectée Philips Hue dans leur salon : le pack incluant un ruban Gradient Lightstrip et deux barres LED Hue Play est actuellement proposé à un prix plus avantageux qu’en temps normal. Amazon affiche en effet l’ensemble à 272,84 euros au lieu de 341,05 euros.

Les Philips Hue Play Gradient Lightstrip derrière un téléviseur. // Source : Philips

Philips règne en maître sur le marché des éclairages connectés avec sa gamme Hue, qui regorge de références. Parmi elles, figure notamment le Hue Play Gradient Lightstrip, un ruban LED souple intelligent à fixer derrière un téléviseur pour profiter d’un effet Ambilight. Actuellement, cette bande lumineuse se trouve aux côtés de deux barres LED Hue Play dans un pack à moins de 300 euros ; quand on sait que les produits Philips Hue sont généralement assez onéreux, cette offre est d’autant plus intéressante.

Que contient ce pack Philips Hue ?

Un ruban LED à coller derrière un TV de 65 pouces

Deux barres LED avec 16 millions de nuances

Une application pratique pour tout piloter

Initialement affiché à 341,05 euros, le pack réunissant un ruban lumineux Philips Hue Play Gradient Lightstrip (pour TV de 65 pouces) et deux barres LED Philips Hue Play est actuellement proposé à 272,84 euros sur Amazon grâce au coupon valable jusqu’au 10 avril 2025 à cocher avant d’ajouter les produits dans le panier.

Un ruban LED pour un effet Ambilight maison

Ce Philips Hue Play Gradient Lightstrip est donc un ruban lumineux souple connecté conçu pour prendre place derrière un téléviseur de 65 à 75 pouces. Oui, ce produit vous permet bel et bien de concocter un effet « Ambilight » bien immersif, sans pour autant posséder de TV Philips équipé de cette technologie. Pour installer ce ruban, c’est tout simple puisque les supports sont inclus dans le pack. Une fois bien fixé derrière votre téléviseur, il pourra diffuser un éclairage coloré ou blanc. Surtout, à la différence des Lightstrip standards de la marque, plusieurs couleurs peuvent ici animer la bande LED, en se fondant naturellement les unes aux autres.

Pour piloter ce ruban lumineux, tout se passe sur l’application de la marque grâce au Bluetooth : choix des couleurs, intensité, effets… Sachez aussi que le ruban peut se synchroniser avec les images de votre film ou d’un jeu vidéo, grâce à la technologie Hue Sync, qui capture le contenu à l’écran et le convertit instantanément en script de lumière. Mais pour y avoir droit, vous devrez ajouter plusieurs produits, à savoir un boîtier de synchronisation Hue Play HDMI Sync Box et un pont de connexion Hue Bridge, qui ne sont ici pas fournis.

Le pont de connexion est d’ailleurs un outil indispensable pour profiter au mieux d’une installation Philips Hue. En effet, si les produits de la marque sont compatibles avec le Bluetooth, ce qui permet de les contrôler sur son smartphone si l’on est à la maison, le pont permet de les piloter à distance, même lorsque l’on n’est pas chez soi. Et ce, grâce au protocole Zigbee, qui offre une plus longue portée. Le pont débloque avant tout une foule de fonctionnalités, comme la programmation de routines, la simulation d’une présence chez nous en notre absence… ou encore la synchronisation de la lumière avec des films, donc.

Des barres lumineuses polyvalentes

Également incluses dans ce pack Philips Hue, les Hue Play sont des barres LED connectées que l’on branche sur secteur, via un adaptateur qui permet d’ailleurs de connecter jusqu’à trois luminaires. Pratique pour limiter les amas de fils emmêlés au sol. Polyvalentes, elles peuvent être installées de différentes manières : sur un meuble (horizontalement ou verticalement), sur un mur ou même derrière un téléviseur, pour profiter du même type de rétroéclairage que l’on peut avoir avec le Gradient Lightstrip. De quoi profiter, là aussi, d’une bonne immersion et d’un champ visuel étendu.

En fonctionnement, les Hue Play peuvent diffuser une lumière colorée, à choisir depuis l’application Philips Hue. Pas moins de 16 millions de nuances sont d’ailleurs disponibles sur celle-ci. Et si vous souhaitez que les Hue Play se synchronisent là aussi avec vos films, séries et jeux vidéo, le boîtier de synchronisation et le pont de connexion seront indispensables.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la marque et sa gamme de produits, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant combien bien débuter avec des ampoules Philips Hue.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.