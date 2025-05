C’est le retour de l’excellente offre sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite version 2024, en pack avec son clavier

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est une petite tablette familiale et présentant un très bon rapport qualité-prix. Il y a quelques mois, une offre intéressante avait pointé le bout de son nez, proposant la tablette en pack avec son clavier pour 259 euros au lieu de 429 euros. Et, aujourd’hui, elle est de retour !

Lancée en 2020, puis mise à jour en 2022, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite a bénéficié en 2024 d’un nouveau petit lifting. Elle a par exemple troqué son Snapdragon 720G contre une puce Exynos 1280. En ce moment, c’est cette version toute récente qui retient notre attention, en grande partie pour son prix, qui ne dépasse pas les 260 euros aujourd’hui.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une dalle de 10,4 pouces compatible avec le S Pen

Une puce Exynos 1280

Une batterie de 7 040 mAh

Au lieu de 429 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) + clavier est aujourd’hui disponible en promotion à 259 euros chez Auchan. Si les stocks viennent à manquer chez ce dernier, sachez que Boulanger propose le tout pour 20 euros de plus.

Une petite tablette avec un stylet pratique

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite version 2024 ressemble grandement à sa prédécesseure. Son dos en aluminium mat soigné lui donne un petit aspect premium, et ce n’est pas pour nous déplaire. Elle est surtout toujours aussi compacte et légère avec ses 465 g sur la balance, promettant une bonne sensation en main. Concernant son écran, on a ici droit à une dalle de 10,4 pouces, encadrée de bordures assez épaisses (dommage) et présentant une définition de 2 000 x 1 200 pixels. Ce n’est certes pas de l’Amoled, mais la qualité de cet écran devrait amplement suffire pour regarder des vidéos ou prendre des notes de manière confortable.

La prise de notes sera justement facilitée par le stylet S Pen qui accompagne la tablette. Samsung souhaite d’ailleurs mettre en avant son application Notes, qui offre de la transcription ou la possibilité de dessiner des croquis. Les créatifs apprécieront également ce stylet qui simplifiera leur travail. Une fois leur tâche accomplie, ils pourront fixer le S Pen grâce à un système d’aimant sur la tablette. Il se rechargera d’ailleurs ainsi.

Une bonne tablette pour le quotidien

Côté audio, la Galaxy Tab S6 Lite embarque deux haut-parleurs AKG compatibles Dolby Atmos ; pour regarder des séries ou des contenus sur YouTube, c’est très agréable. Côté performances, c’est une puce Exynos 1280 qui prend place dans les entrailles de la tablette. Elle est ici épaulée par 4 Go de RAM. Si cette puce permet d’exécuter toutes les tâches légères du quotidien (navigation web, traitement de texte, séries en streaming…) sans accroc, elle pourrait souffrir de quelques lenteurs à l’ouverture des applications gourmandes. Elle ne brillera pas non plus côté multitâche, ni côté gaming, malheureusement.

Pour ce qui est de l’espace stockage, celui-ci s’élève à 128 Go, mais rassurez-vous, il est extensible via microSD. La tablette tourne par ailleurs sous Android 14 et intègre l’interface One UI 6.1, qui offre une expérience utilisation bien fluide et intuitive. Enfin, la Galaxy Tab S6 Lite renferme une batterie de 7 040 mAh, qui permet, selon la marque, de lire des vidéos sans interruption pendant 14 heures.

