De 579 € à 359 € : c’est déjà la chute de prix pour la nouvelle Samsung Galaxy Tab S10 FE

La Galaxy Tab S10 FE, entre productivité, confort multimédia et prix bien placé. Un format sérieux pour ceux qui veulent bosser, créer ou consommer du contenu sans tomber dans l’excès ni dans la frustration. Samsung n’a pas cherché à réinventer la roue, juste à bien la faire tourner. Et chez Boulanger une ODR de 70 euros, et une remise de 10 euros par tranche de 100 euros permet d’avoir la dernière tablette de Samsung à 359,99 euros au lieu de 579,99 euros.

Longtemps coincées entre deux mondes, les tablettes reviennent dans le match. Moins encombrantes qu’un laptop, plus confortables qu’un téléphone, elles se sont taillé une vraie place dans les usages hybrides : consultation, création légère, multitâche. Surtout quand elles sont bien pensées. Et c’est justement ce que Samsung vise ici avec sa Fan Edition : une machine qui ne fait pas semblant d’être un ordi, mais qui sait en faire assez pour qu’on l’ouvre tous les jours. Pour couronner le tout, c’est le moment de se l’offrir avec Boulanger qui via une offre de remboursement de 70 euros et une remise panier de 10 euros par tranche de 100 euros permet de gagner plus de 200 euros de réduction.

La Galaxy Tab S10 FE en quelques points

Une belle dalle LCD de 10,9 pouces

Une batterie de 8 000 mAh

Compatible Galaxy AI

Au lieu de 579,99 euros, la Galaxy Tab S10 FE est aujourd’hui disponible en promotion à 359,99 euros sur Boulanger après l’ODR de 70 euros.

Une alternative sérieuse aux modèles Pro

Pas besoin de sortir le chéquier XXL pour s’offrir une expérience Android solide et bien finie. La Galaxy Tab S10 FE ne vise pas le haut du panier pur jus, mais elle joue la carte du bon équilibre, sans renier sur l’essentiel. Elle s’adresse à ceux qui veulent une tablette polyvalente, fiable (et mise à jour pendant 7 ans), et agréable au quotidien, pas une vitrine technologique inaccessible.

L’écran LCD de 10,9 pouces (2304 x 1440 px) avec un taux de fréquence de 90 Hz offre un bon confort visuel pour bosser, scroller ou enchaîner les épisodes sur Netflix. La compatibilité avec le S Pen (fourni, ce qui mérite d’être souligné, hein Apple ?) en fait aussi une bonne compagne pour griffonner une idée, annoter un doc ou tracer un croquis à la volée. L’interface One UI (qui arrive cet été en version 8.0 avec Android 16), bien rodée sur tablette, permet de jongler facilement entre les applis ou de splitter l’écran en deux quand il faut taper et lire en simultané.

Sous le capot, Samsung a opté pour sa puce maison Exynos 1380. Couplée à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage (extensibles via microSD), la configuration se montre solide pour une utilisation soutenue : navigation web, mails, vidéo, traitement de texte, un peu de retouche, et même quelques jeux accompagnés d’une bonne manette dédiée. Le tout est soutenu par une batterie de 8000 mAh, de quoi assurer une vraie journée de travail ou de détente, sans passer par la case recharge en milieu d’après-midi.

Polyvalente, S-Pen, OneUI avec l’écosystème Galaxy AI

Le S Pen transforme la Tab S10 FE en vrai carnet de notes. Prise en main agréable, faible latence, intégration native avec Samsung Notes ou Canva : tout est pensé pour ceux qui griffonnent, tracent, organisent. Et grâce à One UI, l’interface est fluide, personnalisable, et surtout bien pensée pour l’usage tablette (ce qui reste rare dans l’univers Android) et la compatibilité avec les fonctions d’intelligence artificielle de Samsung : Galaxy AI.

L’écosystème Galaxy fait aussi la différence : on peut facilement passer un fichier du smartphone à la tablette, retrouver ses notes partout, ou utiliser la Tab comme second écran avec un PC Galaxy Book Samsung.

Pas de 5G ici, mais un Wi-Fi rapide, stable, qui permet de streamer du contenu en haute qualité sans freeze. Le son stéréo signé AKG, compatible Dolby Atmos, fait le taf pour les séries ou YouTube, couplé à ce format large qui se prête bien au binge-watching ou à la lecture de BD. Côté photo, c’est propre sans être l’argument principal : 13 MP à l’arrière, 12 MP à l’avant. Suffisant pour les visios, les scans de docs ou les captures rapides

