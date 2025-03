Fin des rumeurs : Samsung confirme une grande nouvelle sur le S Pen

Samsung réaffirme son engagement envers une fonctionnalité emblématique de ses smartphones haut de gamme. Le géant coréen rassure ses utilisateurs quant à l’avenir du S Pen, cet accessoire qui a conquis le cœur de nombreux adeptes de la série Galaxy.

Le S Pen, ce stylet emblématique des smartphones Samsung, a récemment suscité des interrogations quant à son avenir. Cependant, le constructeur coréen vient de dissiper les doutes en réaffirmant son engagement envers cet accessoire pour ses futurs modèles Galaxy S Ultra.

Malgré l’absence du S Pen lors de certains événements marketing récents, notamment pour la série Galaxy S25, Samsung tient à rassurer ses utilisateurs. Annika Bizon, vice-présidente du marketing et des produits chez Samsung Mobile Experience au Royaume-Uni, a clairement exprimé la position de l’entreprise lors du MWC 2025.

Le S Pen, un outil essentiel pour la productivité

« La multimodalité est vraiment importante pour nous », a déclaré Bizon. Elle n’a pas hésité à rappeler l’importance du S Pen dans divers contextes d’utilisation, que ce soit pour parler, écrire ou participer à des réunions. Et en effet, le stylet reste un outil précieux pour prendre des notes, une fonctionnalité particulièrement appréciée des utilisateurs professionnels.

Samsung reconnaît que le S Pen est un élément clé de l’expérience Ultra, remontant à l’héritage de la série Note. Et puis après tout, les clients continuent de s’enquérir de la présence du stylet lors de la sortie de nouveaux modèles. Bien que certaines fonctionnalités Bluetooth aient été supprimées sur le Galaxy S25 Ultra, comme les Air Actions et le déclencheur à distance, le S Pen conserve ses capacités essentielles. Les utilisateurs peuvent toujours profiter du menu Air Commands et de la fonction Circle to Search.

Face à l’essor de l’intelligence artificielle, Samsung voit toujours une place pour le S Pen. Bizon met aussi en avant la créativité comme valeur fondamentale de la marque. Le stylet offre une expérience unique pour dessiner et esquisser. Elle évoque notamment la fonction Sketch to Image, une fonctionnalité IA qui permet de transformer les croquis réalisés avec le S Pen en images plus élaborées.

Samsung envisagerait même d’intégrer le S Pen dans de futurs modèles pliables, comme le Galaxy Z Fold 7, en adoptant potentiellement un système électrostatique actif (AES) similaire à celui de l’Apple Pencil.

