Samsung aurait dégradé le S-Pen du Galaxy S25 Ultra

Sur son Galaxy S25 Ultra, Samsung aurait changé le comportement du S-Pen et pas dans le bon sens.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

C’est l’accessoire indissociable des Ultra de Samsung. Successeurs des Galaxy Note, ils viennent chaque année avec un stylet maison, le S-Pen. Permettant de dessiner, prendre des notes, il est aussi capable de servir de télécommande ou de prendre des photos grâce à sa connexion Bluetooth. Oui, mais ça, c’est peut-être du passé.

Un S-Pen sans Bluetooth ?

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

Si les Galaxy S25 (dont on sait à peu près tout) ne seront présentés que le 22 janvier, de nombreux modules issus du marketing de Samsung ont fuité. On a droit à une description détaillée du S-Pen, accompagné d’exemples. Et aucun ne fait mention des fonctions nécessitant le Bluetooth pour fonctionner.

Aussi peut-on craindre que Samsung ait tout bonnement changé de protocole de communication, pourtant utilisé depuis 2018 avec le Galaxy Note 9.

S-Pen du Galaxy S25 Ultra // Source : Tarun Vats sur X

Les images promotionnelles partagées par Tarun Vats sur X ne mettent en avant que des fonctions basiques comme la prise de note, le dessin ou la navigation. Pour conserver l’apparition du menu à l’approche du stylet, Samsung utiliserait une technologie de résonance magnétique (EMR) afin que l’écran puisse reconnaître lorsqu’il est survolé par le S-Pen.

La perte du Bluetooth signifie aussi un moindre coût de production. Et la chasse aux économies est à la mode surtout lorsqu’on est un smartphone qui embarque le Snapdragon 8 Elite réputé pour son tarif élevé. Et puisque Samsung pourrait avoir gelé ses tarifs, on comprend mieux ce souci d’économie, s’il s’avère être exact. Réponse mercredi.