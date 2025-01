Prix gelés chez Samsung, les Galaxy S25 ne coûteraient pas plus cher que l’an dernier

Combien coûteront les Galaxy S25 ? C’est une question légitime et il se pourrait que l’on ait une bonne surprise.

C’est ce mercredi 22 janvier que l’on découvrira officiellement les Galaxy S25. Si leurs caractéristiques techniques ont largement fuité avant l’heure, il reste à connaître leurs tarifs.

On a tout d’abord pensé que Samsunt augmenterait ses prix. Une décision qui se serait comprise étant donné que les S25, S25+ et S25 Ultra doivent tous les trois embarquer le Snapdragon 8 Elite, dernier fleuron de Qualcomm.

Les même prix que les Galaxy S24

Mais à en croire le média coréen fnnews.com, il faudrait finalement s’attendre à une bonne nouvelle. Samsung aurait choisi de geler les prix de ses Galaxy S25. Ils seraient donc identiques à ceux des Galaxy S24.

Galaxy S25 128 Go : 1 155 000 wons (899 euros en France),

Galaxy S25+ 256 Go : 1 353 000 wons (1169 euros en France),

Galaxy S25 Ultra 256 Go : 1 698 400 wons (1469 euros en France).

Les plus observateurs auront noté que nous n’écrivons ici que les prix des versions de base. Le stockage doit s’étendre à 256 et 512 Go pour le S25, 512 Go pour le S25+ et 512 et 1 To pour le S25 Ultra.

Une augmentation sur les stockages supérieurs ?

Et c’est peut-être là que l’augmentation pourrait avoir lieu, explique PhoneArena. Elle serait cependant de quelques wons. Oui parce que tout ce que l’on dit ici, c’est pour le marché coréen. Nul doute que Samsung mènera la même politique sur les marchés internationaux, mais nous n’en auront le coeur net que mercredi lors de son évènement Galaxy Unpacked.

En gelant ses tarifs, Samsung veut prendre une longueur d’avance sur la concurrence chinoise qui a tendance à augmenter ses prix sur les modèles utilisant le Snapdragon 8 Elite, cette puce étant sensiblement plus coûteuse que le Snapdragon 8 Gen 3 de l’an dernier.

Une belle rampe pour mettre en avant One UI 7 et son package Galaxy AI et ainsi conforter sa position sur le marché de l’intelligence artificielle sur smartphone.