Une vraie photo du Galaxy S25 Ultra confirme son design

Deux clichés du futur Galaxy S25 Ultra ont été publiés. Ils confirment les informations qu’on avait déjà sur lui.

Concept de Galaxy S25 Ultra // Source : Ice Universe

On s’attend à ce que Samsung dévoile sa série Galaxy S25 aux alentours de fin janvier 2025. Parmi eux, on aura bien entendu les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus, mais surtout le Galaxy S25 Ultra, futur fleuron de la marque coréenne.

De ce que l’on en sait, il devrait être physiquement différent du Galaxy S24 Ultra. On ne parle pas d’un grand chamboulement, mais d’une petite touche de rondeur sur ses angles.

Galaxy S25 Ultra // Source : Jukanlosreve

C’est aussi ce que semblent confirmer les photos publiées par @Jukanlosreve sur X. Il ne s’agit pas d’un modèle final, mais d’une coquille vide uniquement faite pour apprécier le design, indique le leaker.

On voit bien les angles arrondis qui soulageront ceux qui se plaignaient des pointes qui rentraient dans leurs paumes. Côté caméras, on a la même disposition que sur le S24 Ultra. Petite différence, il semble y avoir des anneaux concentriques comme sur les objectifs du Galaxy Z Fold 6.

Galaxy S25 Ultra // Source : Jukanlosreve

Le Galaxy S25 Ultra promet d’être puissant. Si l’on se demande encore à quelle puce seront mangés ses petits frères S25, il devrait, lui, être équipé du Snapdragon 8 Elite. On a déjà pu tâter cette nouvelle puce de Qualcomm dans notre test de l’Asus ROG Phone 9 Pro et elle s’avère extrêmement puissante. L’autre nouveauté, ce serait l’harmonisation des capteurs photos qui seraient tous en 50 Mpx, ce qui permettrait d’accéder à du Pixel Binning sur tous les objectifs. Et le téléobjectif serait à focale variable.

Toutes ces nouveautés pourraient se payer le prix fort. Le leaker Setsuna Digital indique sur Weibo que le S25 Ultra coûterait 110 dollars de plus à produire que son prédécesseur. Si c’est le cas, nul doute que cela sera répercuté sur la facture finale.