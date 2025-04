La Samsung Galaxy Tab A9+ (128 Go) est encore plus recommandable dans ce pack à -40 % chez Boulanger

Avec son grand écran, ses fonctionnalités pratiques pour le multitâche et surtout son prix contenu, la tablette Samsung Galaxy Tab A9+ reste une valeur sûre. En ce moment, on la trouve même, avec sa coque transparente, à 189,99 euros au lieu de 299,99 euros,

Lancée en 2023 aux côtés de la Samsung Galaxy Tab A9, la Samsung Galaxy Tab A9+ fait partie des tablettes les plus abordables de la marque. Ce modèle d’entrée de gamme ne propose certes pas les fonctionnalités les plus premium des gammes de tablettes S, mais elle se concentre sur l’essentiel, et se révèle même très efficace pour les adeptes du multitâche. Actuellement, vous la trouverez à moins de 190 euros, avec une coque fournie en prime.

Les points essentiels de la Samsung Galaxy Tab A9+

Une dalle de 11 pouces + 90 Hz

Une puce Snapdragon 695

Le Samsung DeX

Précédemment affiché à 299,99 euros, puis réduit à 209,99 euros, le pack comportant la Samsung Galaxy Tab A9 Plus et une coque transparente est désormais proposé à 189,99 euros chez Boulanger, grâce à une remise automatique dans le panier.

Prix affiché une fois le pack ajouté dans le panier // Source : boulanger.com

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab A9 Plus. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un grand écran et une belle endurance

Le Samsung Galaxy Tab A9 Plus est une tablette qui nous fait tout d’abord profiter d’un grand écran. En effet, celui-ci mesure 11 pouces, alors que la Galaxy Tab A9 se contente d’une dalle de 8,7 pouces. Une diagonale bien confortable, donc, mais on aurait aimé que cette dalle soit encadrée par des bordures plus fines. Les bords proéminents sont toutefois une caractéristique courante sur le secteur de l’entrée de gamme. On a tout de même droit à des finitions exemplaires, Samsung oblige.

Pour en dire un peu plus sur cet écran, la marque a misé sur une dalle TFT en définition WUXGA (1 920 x 1 200 pixels) et qui est rafraîchie à 90 Hz. La fluidité devrait donc être très bonne, bien plus que sur la Galaxy Tab A9, dont l’écran bénéficie d’un taux de rafraîchissement de « seulement » 60 Hz. Côté audio, la Galaxy Tab A9+ est équipée de quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, soit l’assurance d’une bonne immersion.

Pratique pour le multitâche

Côté performances, la Samsung Galaxy Tab A9+ renferme un Snapdragon 695, qui lui permet de gérer les tâches classiques quotidiennes, comme la navigation web, le visionnage de films et de séries ou encore du gaming léger. Les pros du multitâche pourront en plus profiter du Samsung DeX, qui permet de diviser l’écran en trois pour utiliser plusieurs applications simultanément, ou encore de QuickShare, grâce auquel on peut partager des photos, vidéos et documents avec un autre appareil Galaxy. Et avec 128 Go sous la main, vous pourrez stocker une foule d’applications, fichiers et photos.

Notez en revanche que la Galaxy Tab A9+ n’est pas compatible avec le S-Pen et qu’elle ne prend pas en charge les fonctionnalités Galaxy AI, réservées aux modèles plus premium. Ici, on se concentre sur l’essentiel. Enfin, côté autonomie, l’ardoise embarque une batterie de 7 040 mAh. Selon la marque, vous pourrez ainsi l’utiliser pendant 13 heures avant de devoir la recharger.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.