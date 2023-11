Les nouvelles tablettes Samsung pas chères sont là : voici les Galaxy Tab A9 et Tab A9+

On connaît les fameuses Galaxy Tab S de Samsung, mais le constructeur ne commercialise pas que des modèles haut de gamme. Il vient de dévoiler les Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+, qui se veulent plus abordables que leurs grandes sœurs.

On connaissait Samsung pour son immense Galaxy Tab S9 Ultra avec son très (très) grand écran. Néanmoins, le fabricant ne vend pas que cette tablette tactile. Samsung a dévoilé les Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+, des modèles plus petits, mais également moins chers. Pour l’instant, elles ne sont pas en vente sur le site français du constructeur.

La Galaxy Tab A9 : la tablette de base façon Samsung

Avec son écran de 8,7 pouces, cette tablette tactile adopte un petit format, qui tient presque dans une seule main (une grande tout de même). C’est le même format que la Realme Pad Mini, tablette réellement pas chère. La définition est de 1 340 par 900 pixels (soit WXGA+). On trouve deux capteurs photo : l’un de 8 Mpx à l’arrière et l’autre en selfie de 2 Mpx.

Pour alimenter tout ça, on a droit à une batterie de 5100 mAh.

Seuls deux haut-parleurs sur l’appareil, ce qui peut limiter l’expérience audio lorsqu’on regarde des films et des séries avec. On trouve un mode multitâche pour afficher jusqu’à deux applications seulement en même temps. Deux versions de la tablette existent : l’une avec 64 Go de stockage, l’autre avec 128 Go. Un stockage qui peut être étendu via une carte microSD (jusqu’à 1 To supplémentaire).

Galaxy Tab A9+ : un peu plus grande, un peu plus chère

De son côté, la version « + » dispose d’un écran un peu plus grand : 11 pouces, comme la Galaxy Tab S9 de base. Contrairement au modèle plus petit, celui-ci a un taux de rafraîchissement qui monte jusqu’à 90 Hz et une définition de 1 920 par 1 200 pixels. C’est cette version qui a aussi le droit à quatre haut-parleurs pour profiter du Dolby Atmos.

Côté photo, on trouve un capteur arrière de 8 Mpx et un capteur selfie de 5 Mpx. Quant à la batterie, elle dispose d’une capacité de 7040 mAh.

Malgré son prix plutôt réduit, l’une de ses versions profite de la connectivité 5G, pour l’utiliser en déplacement sans avoir à créer un partage de connexion avec son smartphone. Samsung semble vouloir monter en gamme avec cette tablette, puisque sa version la plus équipée peut avoir jusqu’à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, comme sur la Tab A9.

C’est aussi le cas avec la compatibilité avec Samsung DeX, qui permet d’utiliser la tablette avec une interface et d’une ergonomie ressemblant à celle d’un ordinateur portable. Elle permet également de diviser l’écran en trois pour utiliser plusieurs applications simultanément.

Prix et disponibilité des Samsung Galaxy Tab A9 et Tab A9+

Ces deux tablettes sont disponibles en trois coloris : anthracite, argent et bleu marine. Pour l’instant, elles semblent n’être vendues qu’au Maroc :

La Galaxy Tab A9 est à partir de 1990 dirhams, soit 180 euros environ ;

La Galaxy Tab A9+ est à partir de 3490 dirhams, soit 315 euros environ.

Le fait que Samsung France est diffusé un communiqué de presse au sujet de ces deux tablettes laissent toutefois entendre qu’elles seront aussi disponibles dans l’Hexagone.