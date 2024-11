La Samsung Galaxy Tab S6 Lite de 2022 est à un prix défiant toute concurrence pour la Black Friday Week 2024

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite a beau avoir Ă©tĂ© rĂ©Ă©ditĂ©e cette annĂ©e, avec notamment un nouveau processeur, la version de 2022 demeure toujours aussi efficace. Cette tablette a en plus l’avantage d’ĂŞtre nettement moins chère que sa successeure. On la trouve, pendant la Black Friday Week, Ă 199,99 euros au lieu de 349,99 euros Ă la Fnac et chez Darty, tandis que la version 2024 dĂ©passe les 250 euros.

C’est Ă la fin du mois de mars dernier que Samsung a renouvelĂ© sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette lancĂ©e en 2020. La version 2024 de cette tablette embarque notamment un nouveau processeur, qui remplace donc le Snapdragon 720G du modèle mis Ă jour en 2022. Mais cette rĂ©cente rĂ©Ă©dition ne doit pas forcĂ©ment Ă©clipser la tablette de 2022, qui reste une très bonne rĂ©fĂ©rence. Elle est d’ailleurs affichĂ©e Ă un prix qui ne dĂ©passe pas les 200 euros durant la Black Friday Week. Elle est donc, sans surprise, bien moins chère que la version 2024.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Une bonne qualité de fabrication

Une dalle Full HD+ de 10,4 pouces, compatible S Pen (inclus)

Un Snapdragon 720G

Auparavant proposée à 349,99 euros, la tablette Samsung Galaxy Tab S6 Lite, avec son stylet S Pen, est désormais affichée à 199,99 euros chez Carrefour.

Une ardoise au design soigné

Version allĂ©gĂ©e de la Galaxy Tab S6, comme son nom l’indique, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite est une tablette qui respire le premium avec son dos en aluminium mat et ses finitions soignĂ©es. Elle n’est certes pas une tablette haut de gamme, mais la marque n’a pas nĂ©gligĂ© son apparence, et c’est tant mieux. Ses bordures sont un poil Ă©paisses, mais au moins, les doigts et paumes de main ne viennent pas dĂ©border sur l’Ă©cran grâce Ă elles. La prise en main est donc vraiment bonne, malgrĂ© un poids de 467 g, un peu consĂ©quent.

CĂ´tĂ© Ă©cran, la Galaxy Tab S6 Lite est Ă©quipĂ©e d’une dalle LCD Full HD+ (2 000 x 1 200 pixels) de 10,4 pouces, avec un format 5:3 très apprĂ©ciable pendant les sessions films grâce Ă des bandes noires plus discrètes. L’Ă©cran LCD est de bonne facture, mĂŞme si on aurait aimĂ© retrouver de l’OLED ici, comme la Tab S5e, qu’elle Ă©tait censĂ©e remplacer… Cette dalle est par ailleurs compatible avec le fameux stylet S Pen, qui sera d’une grande aide pour les crĂ©atifs ou les adeptes de la prise de notes. Notez toutefois que la sensation de glisse offerte par ce stylet n’est pas des plus fluides, malheureusement.

Un processeur plus puissant

Alors que la version 2020 intĂ©grait un Exynos 9611, insuffisamment efficace pour empĂŞcher les ralentissements, le modèle de 2022 qui nous intĂ©resse ici est propulsĂ© par un Snapdragon 720 G, une puce heureusement plus puissante. Elle garantit notamment une expĂ©rience utilisateur fluide au quotidien, et peut mĂŞme permettre de faire tourner quelques jeux 3D, sans pour autant pousser les graphismes au maximum. L’interface One UI avec Android 14 est Ă©videmment de la partie.

Enfin, tout comme l’ardoise de 2020 et celle de 2024, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite de 2022 renferme une batterie de 7 040 mAh, qui lui permet de tenir plusieurs jours avant de devoir passer par la case recharge. Une belle endurance, donc. En revanche, pour la recharge, ne soyez pas pressĂ© : il faut compter presque 4 heures pour une charge complète. C’est long, trop long…

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite.

