Galaxy Tab S6 Lite (2024) : le prix de la tablette de Samsung baisse encore plus pour le Black Friday

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est une tablette Android idéale pour toute la famille. Si vous en cherchez une, elle semble toute choisie pendant la Black Friday Week : on la trouve à 259 euros au lieu de 429 euros.

En 2020, Samsung présentait sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette Android dédiée à une utilisation légère pour la maison. Deux ans plus tard, la marque a sorti une deuxième version et voilà qu’aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle réédition en 2024. Une version un peu améliorée qui devrait vous plaire, surtout avec 40 % de remise pendant le Black Friday.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024), c’est quoi ?

Des finitions soignées avec un S Pen inclut

Un nouveau processeur : l’Exynos 1280

Une tablette endurante

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite version 2024 est en ce moment proposée à 259 euros sur Amazon. De plus, un chargeur est offert et cela correspond à 20 euros de moins que pendant la Black Week.

Une ardoise toujours aussi soignée

La version 2024 de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite reprend le look de la première version. La tablette est relativement compacte : ses 24,4 cm de hauteur et 15,4 cm de longueur la rendent facilement transportable dans un sac. Avec 465 g sur la balance, la sensation en main reste cependant très bonne. Quant à son esthétique, le dos et les contours en aluminium mat donnent une impression premium au produit, et c’est réussi.

On aurait préféré profiter de l’Amoled, mais son écran de 10,4 pouces est confortable pour visionner du contenu avec sa définition de 2000 par 1200 pixels (WUXGA+). En plus de ça, deux haut-parleurs AKG sont présents et offrent la compatibilité avec le Dolby Atmos. On apprécie aussi le stylet inclus, qui permet tout autant de prendre des notes que de faire des annotations ou de dessiner. Il peut se recharger en contact avec la tablette grâce à un système d’aimant.

Une fiche technique revue

La Tab S6 Lite a connu de nombreux processeurs depuis son lancement : elle est d’abord passée par Exynos 9611, puis par un Snapdragon 720G et maintenant une puce Exynos 1280. Celle-ci était équipée sur les Galaxy A33 et A53. Dans l’ensemble, la tablette réussie à faire tourner la plupart des applications, même quelques jeux 3D si vous n’êtes pas trop regardant sur la qualité graphique. L’espace de stockage ne sera pas un problème, surtout qu’il peut être étendus jusqu’à 1 To supplémentaire via une carte microSD.

Bien évidemment, on retrouve l’excellente interface One UI de Samsung avec Android 14 pour une navigation agréable et fluide au quotidien. Enfin, cette version 2024 garde la même autonomie, à savoir une batterie de 7 040 mAh. Elle permet de lire des vidéos sans interruption jusqu’à 14 heures, selon Samsung.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 avec d’autres modèles que nous recommandons chaudement chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes du moment.

