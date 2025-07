Cette balise Bluetooth fine comme une carte de crédit et compatible Find My d’Apple est à -40 % sur Amazon

Le Ugreen FineTrack Slim Smart Finder est un localisateur d’objets qui se glisse dans un portefeuille pour vous aider à retrouver vos objets égarés, disponible sur Amazon à 17,99 euros au lieu de 29,99 euros.

UGREEN FineTrack Slim Smart Finder // Source : UGREEN

Le Ugreen FineTrack Slim Smart Finder est un produit uniquement compatible avec iOS, puisqu’il fonctionne avec Apple Find My et Siri. Vous glissez la petite carte dans votre portefeuille et vous pouvez suivre sa position depuis votre iPhone, votre iPad ou votre Mac. Tout comme avec les AirTags, vous pouvez compter sur tous les utilisateurs iOS du monde pour vous aider à retrouver vos objets. Et ça fonctionne aussi à courte distance. Tout ça est disponible avec une réduction de 40 % sur Amazon.

Les points forts du Ugreen FineTrack Slim Smart Finder

Une autonomie de 12 mois

Fonctionne avec Apple Find My

Certifié IP68 et ne fait que 1,7 mm d’épaisseur

Un Ugreen FineTrack Slim Smart Finder est vendu 29,99 euros sur le site officiel. Sur Amazon, il est affiché en promotion à seulement 17,99 euros.

Une carte qui n’a rien à envier à un AirTag

À la différence d’un AirTag qui se présente sous la forme d’une petite pièce, le FineTrack Slim Smart Finder de Ugreen prend la forme d’une carte de crédit. Vous le glissez dans votre portefeuille, votre porte-carte ou tout simplement dans la poche d’un sac ou d’une valise pour pouvoir le retrouver à n’importe quel moment. Son format, plus imposant, le rend plus compliqué à fixer à des clés ou des petits objets, mais sinon, le fonctionnement est le même.

Une fois en place, vous ne vous en préoccupez plus, tout du moins tant que vous n’avez pas perdu l’objet avec lequel il est. Quand ça arrive, pas de soucis : vous dégainez votre iPhone ou tout autre appareil avec iOS (il ne fonctionne pas du tout sur Android) et vous pouvez localiser le Finetrack Slim Smart Finder avec le Bluetooth. Qu’il soit à proximité ou éloigné, vous pouvez voir sa position sur votre app Apple Find My.

Une carte qui sonne quand on l’appelle

Si jamais la carte est à portée de votre Bluetooth, vous pouvez la localiser assez facilement. Sa position s’affiche sur Apple Find My et la carte peut même émettre un son d’une puissance de 80 dB. D’ailleurs, elle sonne aussi si vous vous éloignez trop et qu’elle perd le signal : vous recevez une alerte oubli sur votre iPhone pour avoir le temps de faire demi-tour. Si vous avez plusieurs Finetrack Slim Smart Finder, vous pouvez les nommer dans l’app pour savoir lequel est perdu.

S’il est égaré au-delà de votre signal Bluetooth, il va borner automatiquement dès qu’un possesseur d’appareil avec iOS va passer à proximité, vous indiquant sa position à un instant T. Ce qui peut vous aider à le retrouver. Avec un an d’autonomie et une recharge sans-fil grâce au câble fourni, vous n’aurez plus à paniquer d’oublier vos objets les plus précieux. D’autant qu’il est étanche et certifié IP68 donc il fonctionne même sous la pluie.

Si jamais vous cherchez la même chose pour Android ou souhaitez découvrir des alternatives, n’hésitez pas à jeter un œil sur notre guide des meilleurs porte-clés connectés.

