Cette balise Bluetooth coûte moitié moins cher qu’un AirTag pendant les ventes flash d’Amazon

Oublier son sac dans le bus, son portefeuille dans le train ou simplement égarer ses clés lors d’une balade, c’est bête, mais ça arrive. Fort heureusement, il existe des moyens pour corriger le tir ; les balises connectées notamment. Et parmi les experts du genre, on retrouve Tile, dont le récent modèle Mate est actuellement en promotion sur Amazon à l’occasion des Ventes Flash du Printemps.

Véritable pionnier des traqueurs Bluetooth, la marque Tile ne cesse d’innover en proposant de nouveaux modèles pour faire face à l’arrivée de nouveaux concurrents, tels qu’Apple ou Samsung. D’ailleurs, grâce à sa longue expérience, le constructeur américain peut se vanter d’avoir une gamme très complète comparée à ses concurrents, dont le Tile Mate. Pensé pour être accroché à un porte-clé ou un sac, ce traqueur est à -30 % pour l’instant sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir de ce lot du Tile Mate

Une étanchéité IP68 et une autonomie de trois ans

Une portée Bluetooth de 105 mètres

Un système d’attache pour un porte-clés

Au lieu de 32,99 euros, le produit est aujourd’hui disponible en promotion à 23,09 euros sur Amazon. La version duo, avec deux traqueurs, est également en promo : 32,99 euros au lieu de 48,45 euros.

Un traqueur compact pour retrouver vos affaires facilement

Le Tile Mate est un petit accessoire discret qui vous permet de localiser vos objets du quotidien en quelques secondes. Grâce à son design, il peut facilement être accroché à des clés ou à un sac, mais aussi glissé dans une poche, par exemple.

Une fois lié à un smartphone Android ou iOS, le traqueur peut facilement être localisé via l’application dédiée. Grâce à sa portée Bluetooth étendue jusqu’à 105 mètres et à la fonctionnalité de sonnerie intégrée, il suffit d’un simple appui sur son téléphone pour le faire sonner et localiser rapidement ce que vous cherchez. Et si vous êtes hors de portée, la communauté Tile vous aide à retrouver vos objets via son réseau sécurisé.

En effet, tout smartphone avec l’application Tile installée et le Bluetooth activé qui passera à côté de votre traqueur enverra des informations sur sa position à votre application pour le localiser.

Une autonomie longue durée

Petit bijou de technologie, le traqueur est compatible avec les assistants vocaux comme Alexa et Google Assistant. De ce fait, il s’intègre facilement à votre écosystème numérique. Il suffit d’une commande vocale pour localiser vos affaires, rendant son utilisation encore plus intuitive et pratique.

Le Tile by Life360 Mate offre une sécurité contre la perte ou l’oubli sur le long terme puisqu’il dispose d’une batterie longue durée pouvant aller jusqu’à trois ans. Le traqueur ne nécessite pas d’être rechargé. Il vous accompagne au quotidien sans que vous ayez à vous soucier de son entretien, pour une tranquillité d’esprit durable. Gros bémol tout de même, une fois sa pile déchargée, il ne servira plus à rien puisqu’elle ne peut pas être remplacée.

