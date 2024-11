AirTag : le prix de la balise Bluetooth d’Apple, seule ou en lot de 4, est en forte baisse pour la Black Friday Week

Lorsqu’on est de nature étourdie et qu’on a facilement tendance à perdre ses clés ou son portefeuille, un Apple AirTag peut nous sauver à plus d’un titre. Cet accessoire qui est la meilleure référence des balises Bluetooth, surtout lorsqu’on possède un iPhone ou un iPad, est en promotion chez Amazon à 29 euros au lieu de 39 euros. Il est encore moins cher en lot de plusieurs.

Il arrive parfois que l’on ne sache plus où se trouve nos clés, ou qu’on ait oublié où la voiture a été garée, c’est dans ce genre de situation où l’Apple AirTag est d’une aide précieuse. Ces petites balises Bluetooth permettent de retrouver n’importe quel objet auquel elles sont fixées. Ce genre de tracker n’est pas une nouveauté, mais l’AirTag parvient à tirer sa force de l’écosystème d’Apple pour s’imposer comme étant une référence incontournable. Si une seconde version n’est pas encore prévue pour tout de suite, en ce moment, l’AirTag que tout le monde connait est de retour en promotion pour la Black Friday Week.

L’Apple AirTag, qu’est-ce que c’est ?

Une balise Bluetooth discrète et simple à configurer

Localisable bien au-delà de 100 m

Fonctionne également avec l’application Find My

Étanche IP67 et autonomie d’environ une année

Au lieu de 39 euros habituellement, l’Apple AirTag est maintenant disponible en promotion à 29 euros chez Amazon. Les lots de 2 et 4 AirTag sont eux aussi en promotion chez le même marchand, respectivement à 58 euros et à 89 euros. Cette dernière offre est la meilleure, puisque le prix unitaire d’un AirTag tombe ainsi à 22,25 euros.

Une balise pour les trouver, une balise pour les amener tous…

L’Apple AirTag se présente sous la forme d’une petite pastille bien finie avec d’un côté une surface en acier inoxydable et le logo de la marque à la pomme et de l’autre une surface blanche et lisse. Il est possible de personnaliser son AirTag en faisant graver son nom ou un emoji au dos et en l’accrochant à un porte-clé ou un autre accessoire proposé par Apple ou un constructeur tiers comme Belkin. Il est impossible de l’accrocher autrement. Enfin, l’AirTag est étanche jusqu’à une certaine profondeur avec sa certification IP67.

L’Apple AirTag fonctionne grâce à une puce U1 qui lui permet de se connecter en Bluetooth Low Energy et en Ultra Wide Band (UBW) à un iPhone ou un iPad. Il supporte également la reconnaissance NFC et intégre un accéléromètre afin de peaufiner sa position et un haut-parleur pour sonner à la demande de l’utilisateur, et ce, afin de le trouver plus facilement. Une pile CR2032 est incluse à l’achat, celle-ci assure au moins une année d’autonomie, de quoi être tranquille un moment avant de la changer.

Une efficacité redoublée grâce à l’écosystème Apple

L’Apple AirTag fonctionne avec tous les iPhone et iPad disposant au moins d’iOS 14.5 ou iPadOS 14.5, il faut également avoir ses identifiants Apple ID, activer la double authentification et utiliser un iCloud. L’AirTag est une balise extrêmement simple à utiliser, il suffit de l’approcher d’un appareil Apple pour l’associer à l’application Localiser. Il devient ensuite possible de localiser l’AirTag jusqu’à une portée de 100 mètres avec Precision Finding et son interface en réalité augmentée. Un AirTag peut aussi être utilisé avec un appareil Android grâce à l’application Find My, mais l’expérience a alors moins d’intérêt.

Si l’AirTag ne se situe pas à portée du Bluetooth, il est possible d’avoir recours à la puissance de frappe de l’écosystème d’Apple qui mobilise le maillage anonymisé de tous les iPhone alentours. Ce réseau-relai permet de localiser l’AirTag lorsqu’un de ces iPhone passe à proximité. Grâce au mode Perdu, on peut écrire un message avec son numéro de téléphone à destination d’une personne bien intentionnée qui aurait trouvé l’AirTag perdu en premier, et qu’elle peut lire en connectant son smartphone à la balise avec la connexion NFC.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple AirTag.

