Galaxy SmartTag 2 : Samsung casse le prix de sa balise Bluetooth pour le Black Friday

Vous êtes plutôt tête en l’air et vous perdez régulièrement vos clés ou votre sac ? Alors un tracker Samsung pourrait peut-être bien vous intéresser. Ça tombe bien, car à l’occasion du Black Friday le géant sud-coréen sacrifie le prix de son porte-clé connecté, le Galaxy SmartTag 2. Au lieu de 32,90 euros, il passe à 23,65 euros grâce à un code.

Cela fait plusieurs années que Samsung s’est laissé tenter par la fièvre des trackers. Et à raison, car ces petites balises de tracking Bluetooth ont prouvé à maintes reprises leur utilité. Ces accessoires qui se rapprochent de porte-clé connecté permettent de retrouver très facilement n’importe quel objet auquel ils sont fixés. Aujourd’hui, c’est la deuxième génération du Galaxy SmartTag de Samsung qui nous intéresse puisqu’elle voit son prix réduit de près de 30 % à l’occasion du Black Friday sur le site officiel de la marque, grâce à un code promo.

Les points essentiels du Samsung Galaxy SmartTag 2

Un porte-clés avec un anneau plus large et plus pratique

Certification IP67 et autonomie de 500 jours

Fonctionne avec l’application SmartThings

Au lieu de 32,90 euros habituellement, le Samsung Galaxy SmartTag 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 23,65 euros sur le site officiel de Samsung.

Un compagnon connecté et durable

Avec son design compact et résistant, le tracker Galaxy SmartTag 2 de Samsung se glisse facilement dans une poche ou s’accroche à un trousseau de clés ou le collier dans un animal grâce à un anneau plus large. De plus, avec sa certification IP67 contre l’eau et la poussière, ce petit accessoire s’adapta à tous les environnements. Et qui dit Samsung, dit forcément écosystème SmartThings Find avec lequel le SmartTag 2 est bien évidemment compatible. Ainsi, il est facile de suivre ses biens équipés du tracker avec une précision accrue, même lorsqu’ils sont hors de portée Bluetooth, en utilisant le réseau Galaxy Find Network.

Pour ce qui est de l’autonomie du Galaxy SmartTag 2, Samsung a fait des efforts remarquables et optimisé la gestion énergétique du tracker, en plus d’une pile plus durable. De sorte que son accessoire peut fonctionner jusqu’à 500 jours, soit deux fois plus longtemps que le modèle de première génération.

Localisez vos objets avec précision

Cette deuxième génération marque une autre évolution notable, avec la fonction AR Finding, qui utilise la réalité augmentée pour guider visuellement l’utilisateur vers son objet perdu via son smartphone — encore faut-il qu’il soit compatible. En effet, certaines fonctionnalités sont exclusives aux smartphones de Samsung.

Et si les indications en réalité augmentée ne suffisent pas, il est également possible d’activer une alarme depuis l’application lorsqu’on est à proximité de l’objet, afin de le faire sonner. De cette façon, il est plus facile de le repérer dans le cas où il est très bien caché. D’ailleurs, ce dernier peut également servir à retrouver son smartphone puisqu’il dispose d’un bouton sur sa tranche pour faire sonner l’appareil auquel il est lié. Pratique.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre prise en main du Samsung Galaxy SmartTag 2.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.