La bonne alternative à l’AirTag d’Apple, c’est cette balise Bluetooth à -40 % compatible Find My 

Si vous souhaitez vous procurer un tracker connecté pour ne plus rien perdre, celui de la marque Eufy devrait vous plaire, surtout avec son prix mini : 14,99 euros seulement au lieu de 24,99 euros de base.

SmartTrack Link Eufy Security // Source : amazon.fr

Si vous avez l’habitude de perdre vos objets personnels, comme vos clés ou votre sac, y ajouter une petite balise de tracking Bluetooth vous simplifiera votre quotidien. Elle permet de retrouver facilement n’importe quel objet auquel elle est fixée. Pour tenir ce rôle, vous pouvez choisir celle de la marque Eufy, qui profite actuellement de 40 % de remise.

La SmartTrack Link Eufy Security en bref

Une balise Bluetooth compacte et discrète

Alarme sonore

Fonctionne avec Apple Find My

Au lieu d’un prix barré à 24,99 euros, la balise Bluetooth SmartTrack Link Eufy Security se négocie actuellement en promotion à 14,99 euros sur Amazon. Un lot de deux est aussi vendu en promotion à 22,99 euros au lieu de 34,99 euros.

Un petit design pour se faufiler partout

Le SmartTrack Link de la marque Eufy prend la forme d’un petit boîtier carré aux angles arrondis, mesurant 37 × 37 × 6 mm. Une balise avec un look plutôt passe-partout qui est percé sur le haut à droite, afin d’y accrocher simplement un trousseau de clés, par exemple, sans nécessiter d’accessoire supplémentaire. C’est un avantage par rapport à certains concurrents qui exigent un support dédié, comme l’AirTag d’Apple.

Cette balise fonctionne à partir d’une petite pile plate facilement remplaçable, et propose une autonomie d’environ un an selon le fabricant. Ajoutons à cela une certification IP67 : le tracker est donc protégé contre la poussière, mais il peut aussi (et surtout) être immergé jusqu’à 1 m pendant 30 minutes.

Plusieurs options pour retrouver son objet perdu

Avant de passer à son fonctionnement, retenez que le SmartTrack Link ne peut être localisé que par un appareil Apple, et fonctionne avec Apple Find My.

Une fois votre objet couplé par Bluetooth, vous allez pouvoir le tracer via l’application Localiser. S’il est perdu, vous recevrez sur votre smartphone une notification de perte et vous rappellera son dernier emplacement. Et si l’objet n’est pas à porter, il est possible d’avoir recours au réseau Find My pour localiser l’objet perdu lorsqu’un iPhone passe à proximité. Autrement, un haut-parleur (64 dB) est intégré afin d’émettre un son suffisamment puissant pour vous aider à trouver l’emplacement de vos clés perdu.

Enfin, si quelqu’un trouve votre objet perdu, le constructeur a ajouté un QR code à l’arrière de son appareil. En le scannant, la personne qui a retrouvé votre objet perdu accède uniquement aux informations de contact que vous avez choisi de partager lors de la configuration du mode « Perdu » dans l’application eufy Security.

