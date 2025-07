Samsung Galaxy Watch 6 Classic : l’élégance qui reste connectée perd 285 € pour le dernier jour des soldes

Un écran sublime, Wear OS sauce One UI et toujours ce design classique remis au goût du jour. La Galaxy Watch 6 Classic de Samsung est de retour en promotion et ça ne devrait pas durer. Cdiscount fait tomber le prix de lancement de 449 euros à 177 euros avec un code promo.

La Galaxy Watch 6 Classic s’adresse à celles et ceux qui aiment les montres, les vraies. Son cadran rotatif en acier inoxydable rappelle les garde-temps traditionnels tout en donnant accès à l’interface One UI Watch 5. L’écran Super AMOLED de 47 mm reste parfaitement lisible en plein soleil, protégé par du verre saphir pour affronter le quotidien sans sourciller. Cdiscount retire 285 euros pour l’ultime jour des soldes d’été.

Les atouts de la Galaxy Watch 6 Classic

Un écran Super AMOLED de 47 mm

Un cadran rotatif en acier inox

Santé, sport, sommeil : un suivi ultra-complet

Au lieu de 469 euros lors de son lancement, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic est aujourd’hui disponible en promotion à 184 euros sur Cdiscount, avec l’aide du code : 15DES129.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une belle montre, avec un grand écran

L’écran Super AMOLED de 47 mm offre une définition impeccable, parfaite pour lire ses notifications, suivre son entraînement ou répondre à un message en un coup d’œil. Le verre saphir ajoute une vraie résistance aux rayures, un détail qui compte pour un accessoire porté tous les jours.

Le cadran rotatif iconique de Samsung fait son retour (et qui continue de prospérer même sur la Watch 8) pour une navigation plus naturelle à travers les menus. En main, la Watch 6 Classic respire la qualité avec son châssis en acier inoxydable et son bracelet sobre et confortable, compatible avec une large gamme d’accessoires.

Grâce à la certification IP68 et une étanchéité jusqu’à 5 ATM, elle peut suivre partout : à la salle, en randonnée, sous la pluie ou même à la piscine.

Une montre Wear OS qui sait tout faire

Dans sa version Bluetooth, la Galaxy Watch6 Classic devient un vrai relais du smartphone, capable de passer des appels, d’envoyer des messages ou de diffuser de la musique en streaming, sans sortir le téléphone de la poche. Le stockage interne de la montre permet aussi de stocker du contenu audio qui s’avère idéal pour courir sans se trimballer de poids supplémentaire dans une poche.

Sous Wear OS, optimisé avec l’interface maison One UI Watch 5, elle donne accès à un catalogue complet d’applications, de Google Maps à Spotify, en passant par WhatsApp. Le tout avec une fluidité et une réactivité qui n’ont plus rien à envier à un smartphone.

Côté batterie, elle tient sans mal la journée, voire plus en usage modéré, c’est tout de même son point faible, mais elle se recharge assez recharge rapidement pour repartir dès le lendemain. Un vrai confort d’usage au quotidien pour une montre notée 8/10 par la rédaction.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

Afin de comparer la Samsung Galaxy Watch 6 Classic avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures montres connectées du moment.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.