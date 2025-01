La meilleure montre connectée de Samsung en 2023 est à -50 % pour la dernière ligne droite des soldes

Sorti en 2023, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic représentait ce qui se faisait de mieux chez les montres connectées Android. Le temps passe, et elle reste une bonne référence qui voit son prix passer de 419 euros à 199 euros lors des soldes.

Samsung a mis en lumière ses nouveaux Galaxy S25 et sa nouvelle interface OneUI 7 boostée à l’IA, mais ici, on préfère vous parler de la Galaxy Watch 6 Classic. Lancé il y a deux ans, cette montre au joli design est efficace pour suivre vos activités quotidiennes, et revient à moins de 200 euros à l’occasion des soldes.

Pourquoi on recommande la Samsung Galaxy Watch 6 Classic ?

Pour sa lunette rotative très pratique

Son écran lumineux de bonne qualité

Ses fonctions très complètes

Lancée au départ à 419 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic (43 mm, Bluetooth) s’affiche pendant les soldes à seulement 199 euros chez Cdiscount. Le coloris noir profite aussi de cette promotion.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 6 Classic. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une jolie montre à votre poignet très pratique

La Galaxy Watch 6 Classic de Samsung à marquer le retour de l’emblématique lunette tournante très pratique à utiliser. Elle rend la navigation fluide et agréable, et la finesse de la lunette donne un design particulièrement élégant, qui n’a pas grand-chose à envier à une montre horlogère classique.

À l’avant, son écran Amoled de 1,31 pouce affiche de couleurs vives et un excellent contraste. Mieux encore, la luminosité de l’écran est capable de monter jusqu’à 2000 cd/m² et de pouvoir l’utiliser en plein jour sans souci. On trouve aussi un mode sommeil programmable, de nombreux cadrans personnalisable et un mode always-on.

Une montre bardée de capteurs, mais …

Samsung propose de nombreux capteurs de santé sur sa Galaxy Watch 6 Classic, comme la fréquence cardiaque, l’oxygène dans le sang, mais aussi le niveau de stress et différentes phases de sommeil et même la mesure de la température de l’utilisateur pendant la nuit. Dommage que l’ECG et la prise de tension ne soient proposés que sur les smartphones Samsung. Le suivi GPS est de son côté plutôt efficace, mais manque parfois de précision, tout comme le suivi cardio.

Pour finir sur la partie autonomie, si le fabricant promet une tenue de 40 heures (Quel que soit le format choisit), de notre côté, avec le format 47 mm, elle a pu tenir pendant 30 heures et 20 minutes avec des paramètres poussés activés (écran always-on, suivi GPS, mesure SpO2). Avec la version 43 mm, il faudra surement s’attendre à moins.

Pour découvrir plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

