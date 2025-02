Dernier jour des Soldes : Withings brade sa montre connectée ScanWatch 2, un modèle sobre et efficace

La fin des Soldes ne signifie pas un ralentissement des promotions, bien au contraire : sur le site de Withings, la ScanWatch 2 est disponible pour 279,95 euros.

La ScanWatch 2 de Withing est une montre connectée sur le marché depuis septembre 2023. C’est un modèle qui mise beaucoup sur sa sobriété, en proposant un design simple et une interface conviviale. Elle n’est pas particulièrement axée sur le sport, c’est plutôt une montre du quotidien, horlogère, avec quelques fonctions de suivi de santé. Elle brille par son élégance et une bonne autonomie et surtout un système assez original d’analyse de température corporelle sur lequel on va revenir. Son prix soldé est très intéressant, d’autant que c’est le dernier jour pour la retrouver avec 70 euros de réduction.

Lors de sa sortie, la Withing ScanWatch 2 était proposée à 349,95 euros, comme elle est affichée sur le site officiel. Pour la fin des Soldes, elle est exceptionnellement affichée à 279,95 euros.

Une montre connectée hybride très élégante

La ScanWatch 2 de Withings a été dévoilée lors de l’IFA de Berlin et a été présentée comme un modèle haut de gamme. Elle se distingue par son véritable cadran horloger, ce n’est pas un écran digital que vous personnalisez. Il y en a tout de même un petit, qui permet d’afficher des données comme la fréquence cardiaque ou les notifications reçues sur votre smartphone. Pour les données de santé, elle est dotée de capteurs à l’arrière, contre votre poignet. La montre a une autonomie de 30 jours selon la marque. Si vous activez les fonctions les plus énergivores de jour comme de nuit, elle réduit pas mal, mais tient quand même pendant un peu plus d’une semaine, ce qui n’est pas mal du tout.

Vous retrouvez un capteur de température, un accéléromètre, un cardiofréquencemètre, un oxymètre, un altimètre et un électrocardiogramme. Par contre, il n’y a pas de suivi GPS intégré, donc pensez à prendre votre smartphone avec vous pour utiliser le sien. Le point original de cette montre, c’est son analyse de variation de la température corporelle. Vous verrez ainsi si votre température chute ou augmente au fil de la journée et la nuit, ce qui permet d’évaluer particulièrement le temps de récupération ou l’hyperthermie.

Un abonnement payant, heureusement en option

La montre fonctionne parfaitement comme ça, mais sachez qu’il est possible de souscrire un abonnement payant Withings+. La marque n’est pas la seule, Apple, Strava ou encore Fitbit le propose. Pour 9,95 euros par mois ou 99,50 euros par an, vous accédez à des programmes spécialisés pour améliorer votre santé : sommeil, repas, masse musculaire. Vous accédez à des fiches pratiques, des recettes, des entrainements, des vidéos, etc.

Depuis la fin d’année 2024, l’abonnement permet d’accéder à une nouvelle fonction intéressante : le Cardio Check-Up. En utilisant l’électrocardiogramme de la montre, vous allez pouvoir détecter d’éventuelles maladies cardiovasculaires. Les résultats sont générés sous forme de PDF et peuvent être envoyés directement à votre médecin traitant, sans rendez-vous. Mais attention, son utilisation est limitée à quatre par an, soit une fois par trimestre.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la Withings ScanWatch 2 pour en apprendre plus sur ses fonctions en consultant notre test complet.

