Trek dégaine lui aussi des nouveaux VTT électriques propulsés par le dernier moteur Bosch : tout ce qu’il faut savoir

Bosch a récemment présenté son nouveau moteur Performance Line CX, une motorisation haut de gamme qui fait figure de référence dans le milieu. Les constructeurs dévoilent, tour à tour, de nouvelles versions de leurs vélos intégrant ce moteur Bosch. C’est maintenant Trek qui lève le voile sur sa nouvelle gamme.

Crédit : Trek

Trek a présenté deux nouveaux modèles de vélos électriques dans leurs versions 2025 : le Rail et le Powerfly, tous les deux équipes du moteur Bosch Performance Line CX de 5e génération.

Le nouveau moteur Bosch Performance Line CX

Frandroid a réalisé un article complet autour du nouveau moteur Bosch Performance Line CX. Mais voici un bref rappel de ses capacités. Sa puissance maximale en pic est de 600 W pour un couple de 85 Nm, ce qui permet un niveau d’assistance allant jusqu’à 340 %.

Mais surtout, Bosch déclare : « Le système d’interprétation a été revu de zéro, pour offrir plus de maîtrise, plus de confort, plus de contrôle. L’idée est : comment arriver au mieux à dompter la bête. »

Crédit : Trek

De plus, le poids de ce moteur électrique a été réduit d’une centaine de grammes, passant de 2,9 à 2,8 kg. Toujours bon à prendre ! Le Bosch Performance Line CX équipe maintenant les nouveautés électriques de Trek, nous apprend Vélo Vert.

Powerfly et Powerfly FS

Le Trek Powerfly est un VTT à assistance électrique polyvalent équipé du moteur Bosch Performance Line CX. Il utilise deux cadres en aluminium. Pourquoi deux cadres ? Parce que le Powerfly et le Powerfly FS sont différents. Le premier est un semi-rigide, tandis que le second est un tout-suspendu. En revanche, les deux vélos utilisent des roues de 29 pouces, sauf pour la version en taille S, qui est équipée de jantes en 27,5 pouces, plus adaptées à un cycliste de petite taille.

Crédit : Trek

Côté suspension, le tout-suspendu offre des débattements de 130 mm à l’avant et 120 mm à l’arrière. La version semi-rigide est équipée d’une fourche suspendue avec un débattement de 120 mm.

Crédit : Trek

En ce qui concerne la taille de la batterie, elle dépend de la version choisie. Sur la version 4 d’entrée de gamme, la capacité est de 600 Wh. Les versions 6 et 8 offrent une capacité atteignant 800 Wh. Pour ce qui est des tarifs, les prix vont de 3 359 € à 5 059 € pour le Powerfly semi-rigide, et de 4 559 € à 7 059 € pour le Powerfly FS tout-suspendu. Les clients ont le choix entre les tailles S, M, L et XL.

Le Rail

Pour les personnes préférant un pilotage plus engagé dans de gros pierriers et sur des racines imposantes, voici le nouveau Trek Rail. Il est également équipé du nouveau moteur Bosch Performance Line CX. Selon les versions, vous obtenez un cadre en aluminium ou, pour les modèles haut de gamme, un cadre en carbone, plus rigide et léger.

Crédit : Trek

Pour le Rail, Trek a choisi une monte Mullet, comprenez une roue de 29 pouces à l’avant et une autre de 27,5 pouces à l’arrière, sauf pour la version en taille S, qui a deux roues de 27,5 pouces.

Ce vélo enduro All-Mountain dispose maintenant d’une suspension avec un débattement identique à l’avant et à l’arrière de 160 mm. Combiné avec la monte Mullet, le Trek Rail devrait franchir n’importe quel obstacle, surtout en s’appuyant sur la puissance du moteur Bosch Performance Line CX.

Crédit : Trek

Sur le Rail, uniquement la batterie de 800 Wh est installée. Elle peut être aidée de l’extendeur de batterie PowerMore ajoutant 250 Wh, la capacité totale dépasse 1 kWh !

Crédit : Trek

Trek a aussi ajouté des technologies provenant de son Fuel EX. On retrouve ainsi le MinoLink, offrant la possibilité de varier la garde au sol du boîtier de pédalier et l’angle de direction. L’angle de direction peut être ajusté de plus ou moins un degré avec un système de coupelles. Pour finir, la fixation de l’amortisseur arrière est variable grâce au flip-chip ; la position More donne plus de progressivité dans la suspension, tandis que la position Less est plus classique.

Le Rail a une large gamme de tarifs, notamment en raison de ses deux cadres différents et de ses équipements variant entre chaque version. De ce fait, le prix débute à 5 559 € et atteint 12 999 €. Il est proposé, comme les Powerfly et Powerfly FS, en tailles S, M, L et XL.