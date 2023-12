Trek améliore ses VTT électriques Powerfly avec une surprise côté tarifs

Évoluant avec quelques détails notamment au niveau des freins, le nouveau millésime des Trek Powerfly est disponible en semi-rigide et version full suspension “FS”. Présentation.

Très actif dans le secteur des vélos électriques loisirs et expérimentés – la marque américaine existe depuis 1976 -, Trek renouvelle l’un de ses VTTAE. Rentrant dans la gamme 2024, le modèle Powerfy ratisse large, puisqu’il dispose d’une version entrée de gamme semi-rigide pour ceux qui souhaitent un vélo électrique tout-terrain abordable, et d’une version toute suspendue FS destinée à une pratique intensive.

Ces deux variantes évoluent donc légèrement pour cette fin d’année, en conservant leur cadre aluminium, disponible en 5 tailles (27,5 pouces en XS et S, 29 pouces de M à XL), ainsi que leur moteur Bosch Performance Line CX de 85 Nm associée à une batterie de 625 Wh. Un bloc très massif dans le tube diagonal, accessible sur le côté droit pour plus de praticité, et accueillant (enfin) un chargeur rapide 4 A.

Des VTTAE Powerfly 5 et 7 évoluant en détails

Le Trek Powerfly 5 « Gen 4 – le ticket d’entrée en semi-rigide – dispose toujours d’une fourche RockShox Recon Silver RL avec un débattement de 120 mm (80 mm en XS/S), mais intègre désormais des moyeux Shimano. Sa transmission reste en Shimano Deore XT M8100 12 vitesses. De leur côté, les freins hydrauliques à disque 203 mm et étriers 4 pistons MT400 disparaissent au profit de Tektro HD-M475.

Le Powerfly 5 Gen 4 // Source : Trek Le Powerfly 7 Gen 4 // Source : Trek

Le VTTAE Powerfly 7 Gen 4 apporte une fourche spécifique RockShox 35 Gold RL (montant à 100 mm en XS/S). Il comporte des jantes, pneus et poignées Bontrager plus haut de gamme que le modèle “5″, un écran Bosch Kiox 300 avec Smart System (vs Intuvia 100), des leviers, cassette et chaînes SLX M7100, ainsi que des freins SRAM DB 8 ou Shimano M6100 selon arrivage. Le poids évoluerait légèrement à la hausse avec 22,65 kg en M (+380 g), alors qu’il est en baisse sur le Powerfly 5 (21,6 vs 22,94 kg)

Un tarif en nette hausse sur certains modèles, mais en baisse sur le Powerfly 7

Le Trek Powerfly FS 7 passe lui en “Gen 3”, là aussi sans changer son cadre en aluminium. Il conserve en outre sa double suspension, avec la fourche du Powerfly 7 et l’amortisseur arrière RockShox SID Lux Select+. Le système électrique est également identique avec une console Kiox, et des roues inchangées chaussées sur des pneus maison Bontrager XR4 Team Issue.

La différence du modèle 2024 réside dans le cintre Bontrager Rhythm Comp (vs XR Trail), tout en assurant des freins SRAM DB 8 (des Shimano étaient possibles auparavant selon disponibilité). Sur la balance, le VTTAE américain grimpe à 24,7 kg, soit une hausse de 330 grammes.

Autre mauvaise nouvelle, le prix subit l’inflation. Le Trek Powerfly FS 7 Gen 3 bondit à 6 499 euros, soit 400 euros de plus que le Gen 2, tandis que le semi-rigide Powerfly 5 passe à 4 299 euros (vs 4 199 euros).

En revanche, la marque fait un geste sur le Powerfly 7, réduisant la note de 200 euros, soit 4 799 euros. Enfin, les coloris sont tous revus hormis le noir, avec l’apparition du rouge sur les Powerfly 5/7, un beige satin sur les modèles 7 ou le bleu clair sur le Powerfly 5.