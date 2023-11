Bosch pimpe vos vélos électriques avec ces deux nouveautés bien pratiques

Grâce à une mise à jour, les vélos électriques équipés Smart System Bosch intègrent une fiche d’identité utile surtout en cas de vol, et la gestion de navigation est désormais accessible au guidon.

Dans l’univers des vélos électriques, ceux équipés du « Smart System » Bosch ont un certain avantage sur leurs concurrents. Via l’application eBike Flow et ses nombreuses fonctionnalités, ils possèdent une des connectivités les plus abouties du marché. Et comme tout produit de la sorte, les mises à jour sont régulières. La dernière d’entre elles est centrée sur la protection du vélo et une gestion de navigation plus pratique.

Une fiche pour identifier le vélo électrique Bosch

Lorsque le vélo électrique équipé du système Bosch est garé, il bénéficie désormais d’une « fiche d’identité VAE ». Si à la base le modèle renseigne déjà ses infos de composants, le propriétaire a pour mission d’y ajouter celles propres à sa mouture : « le numéro de cadre, des descriptions de fonctions spéciales, des documents ou même une photo du vélo. » La fiche servira au vélociste lors d’une réparation, auprès d’un assureur désirant un maximum d’infos, à l’agent de police vous contrôlant ou encore en cas de vol du vélo électrique pour faciliter la recherche.

Justement, si le vélo électrique est volé, il est désormais possible de déclarer cet évènement dans l’application eBike Flow. Après avoir répondu à quelques questions et renseigné ses coordonnées, le document est ensuite disponible à l’envoi via un e-mail (format PDF) ou à imprimer, à destination de la police.

Bonne nouvelle, les deux fonctions font partie de la version gratuite du système Bosch, sachant qu’une version payante Flow+ est disponible sur abonnement (alarme, localisation du vélo). On peut toutefois ajouter à la fiche d’identité VAE « le dernier emplacement ou un lien de localisation en direct », selon la marque.

Une navigation sans lever les mains du guidon

En complément de la protection, les vélos électriques équipés du Smart System vont profiter d’une meilleure navigation. Premièrement, « le nouveau menu rapide sur l’écran Ride permet de changer de destination en cours de route à l’aide de la touche Sélection de la LED Remote, de la Mini Remote ou de la commande/écran Purion 200, sans devoir s’arrêter ou retirer les mains du guidon », peut-on lire dans le communiqué de presse envoyé à la rédaction. « Il est également possible d’arrêter la navigation actuelle directement et en toute simplicité ».

Ajouter des étapes individuelles à son tracé, pour une randonnée par exemple, devient aussi possible. Pour ce faire, il faut longuement appuyer sur la carte ou bien sélectionner l’option « Ajouter une destination ». « Le nouveau graphique de dénivelé visualise le chemin parcouru lors de leur sortie : un graphique linéaire clair montre la distance totale avec tous les dénivelés », apprend-on.