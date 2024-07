Ce VTT électrique ultra léger promet une belle autonomie avec sa batterie XXL

Dotée d'une grande autonomie et d'une motorisation et d'un cadre légers, le nouveau VTT électrique Trek Slash+ veut le meilleur des mondes. Voici sa présentation.

Pour se faire plaisir en tout-terrain, faut-il choisir un VTT électrique léger ou un cossu dotée d’une grosse batterie ? De plus en plus, les frontières sont poreuses, donnant d’excellents compromis, à l’image du nouvel enduro Trek Slash+.

Léger sur la balance, complet sur les technos

Ce VTTAE se base sur le Slash mécanique en format mulet (29 pouces avant et 7,5 pouces arrière). Il reconduit le point de pivot haut censé améliorer la stabilité sur terrains accidentés et le système ABP libérant la suspension en freinage. Bien entendu, la grosse différence est l’intégration d’une motorisation légère combinée à une grande batterie. Il vient ainsi se loger entre le léger Fuel EXe et le classique Rail à gros moteur Bosch CX.

Pour alléger son vélo tout-terrain enduro, la firme américaine a confié l’assistance au moteur TQ HPR50 (comme le Fuel). Compact et léger – 1,8 kg seulement -, ce bloc délivre un couple maximal de 50 Nm, le tout en silence. En ajoutant le cadre carbone, et malgré une grosse batterie de capacité 580 Wh, le VTTAE pèse à peine plus de 20 kg. Trek peut en plus ajouter en option le prolongateur de 180 Wh, de quoi assurer 3h à 7h30 de sortie.

La connectivité de l’application Trek est complète en ce qui concerne les réglages des modes, le suivi des trajets comprenant de nombreuses infos de conduite, ou le couplage Strava et Komoot.

Un VTTAE enduro très haut de gamme

Deux modèles viennent modeler la gamme du Trek Slash+, jouant sur la transmission 12 vitesses, les freins hydrauliques à disques 220/200 mm aux étriers 4 pistons, ainsi que la double suspension 170 mm :

Slash+ 9.7 : fourche Fox Rhythm 38, amortisseur Fox Performance Float X, freins Shimano M6120, dérailleur mécanique Shimano XT M8100, pneus Bontrager XR5

Slash+ 9.9 : fourche RockShox ZEB Ultimate, amortisseur RockShox Vivid Ultimate, freins SRAM Maven Silver, dérailleur électronique SRAM X0 Eagle AXS, roues carbone, pneus Bontrager SE5/6

Le modèle d’accès Trek Slash+ 9.7. // Source : Trek Le haut de gamme Trek Slash+ 9.9. // Source : Trek

D’autres composants évoluent, comme la selle télescopique Rockshox sur la version haut de gamme (Bontrager sur 9.7), et le trio potence/cintre/poignée (référence Pro sur 9.9). À noter, Trek fait l’impasse sur l’électronique sur les roues et les suspensions – présente sur le Fuel EXe – car gadget pour certains.

Le prix du VTT électrique Trek démarre à 8 059 euros sur le modèle 9.7 – c’est beaucoup, surtout en Deore XT – et s’envole à 12 059 euros sur la variante 9.9. Le premier dispose de quatre tailles (S à XL) en deux coloris olive et rouge, le second trois tailles (M à XL) en couleur unique grise.