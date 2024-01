Ce VTT électrique très léger dégaine un prix à 5 chiffres

Avec seulement 18,4 kg, ce VTT électrique léger est un modèle très haut de gamme qui ravira les plus exigeants pratiquants. Voici donc l'Unno Ikki.

Dans les différentes catégories de vélos électriques, il y a le VTTAE, le grimpeur. Mais il n’y a pas un mais des VTT électriques, car les catégories sont aussi nombreuses que les pratiques (all-mountain, enduro, cross). On vous présente ici l’Unno Ikki, un modèle espagnol qui nous a tapé dans l’œil pour son poids très maîtrisé.

Son cadre est si fin qu’il se ferait passer pour le cousin musculaire Burn. Or, nous sommes bien en présence d’un VTTAE, puisqu’il est propulsé par un moteur pédalier TQ HPR 50, un des plus légers du marché, pesant 1,85 kg. La batterie est invisible, intégrée au tube diagonal, et arrive pourtant à proposer une capacité de 360 Wh. Pour ceux voulant des sorties plus longues, un prolongateur de 160 Wh est possible en format gourde.

Le cadre de l’Ikki (droite) est à peine plus épais que celui du musculaire Burn ! // Source : Unno Une cinématique à points de pivots virtuels // Source : Unno Transmission SRAM GX ou XX AXS selon la version // Source : Unno

Ailleurs, on remarque la pince de serrage de selle masquée, l’intégration de l’amortisseur 160 mm lié à la cinématique à points de pivots virtuels ou encore des pièces en plastique recyclé. En tout, le VTTAE ne pèse que 18,4 kg, en taille S2 et version Factory. Pour un VTTAE, c’est un poids vraiment contenu. La plupart des vélos tout-terrain électriques dépassent généralement les 20 kg.

Tout en finesse, ce VTTAE envoie du lourd côté composants

L’Unno Ikki est décliné deux modèles : celui de base, Race, est déjà très bien équipé avec une suspension Fox 38 Factory 170 mm, un amortisseur Fox Float X2, une selle télescopique de 120 mm, un cintre carbone Deux Enduro, une transmission SRAM GX AXS à 12 vitesses, des roues DT Swiss HX1700, des pneus Maxxis Assegai/Minion DHR II et des freins Formula Cura 4 pistons.

Facturé 10 295 euros, ce modèle possède une version encore plus chère, la Factory à 13 095 euros. Les apports se retrouvent dans la selle télescopique Rockshox Reverb AXS, et la transmission SRAM XX AXS, dont le pédalier est en carbone tout comme les roues DT Swiss HXC 1501.

Trois tailles existent pour l’Unno Ikki, de S1 à S3. Il est possible de le commander directement sur le site officiel pour toute l’Europe, ou via l’un des 8 revendeurs en France, mais il faudra compter 188,71 euros de livraisons en complément.