Ce VTT électrique a un cadre en magnésium : mais à quoi ça sert ?

La société autrichienne Mag Bike a conçu un VTT électrique dont le cadre est composé de magnésium. L’occasion de s’attarder sur les propriétés de ce matériau et des avantages qui en découlent.

Aujourd’hui, deux matériaux bien précis sont majoritairement utilisés pour nos vélos électriques et musculaires, que ce soit des urbains, pour la route, le gravel ou le tout-terrain : l’aluminium et le carbone en l’occurrence. De temps en temps, certains modèles se distinguent avec de l’acier ou du titane, mais cela est plus rare.

Le constructeur autrichien Mag Bike a quant à lui jeté son dévolu sur un autre type de matériau déjà croisé dans l’univers du cycle — dans les années 1980 selon Cyclocoach. Il s’agit du magnésium, utilisé dans le cadre du VTTAE ET.1, nous apprend InsideEV. À noter que le cadre a été moulé d’un bloc, gommant toutes soudures disgracieuses.

Plus léger que l’aluminium

Croiser un vélo électrique composé de magnésium n’est pas hyper courant. Pourtant, le fabricant semble avoir exploité ses propriétés pour en tirer le maximum d’avantages possible. Par exemple, Mag Bike estime avoir réduit de 30 % le poids de son produit — 22 kg — par rapport à un modèle équivalent… s’appuyant sur de l’aluminium.

Le magnésium est réputé pour être plus léger que l’aluminium. Il y a donc un intérêt certain à l’utiliser pour tirer vers le bas le poids d’un VTTAE qui peut bien souvent dépasser les 25 kg. L’absorption des chocs et des vibrations fait aussi partie de ses caractéristiques : un atout là encore intéressant pour ce type de vélo.

Là où le cadre en magnésium peut flancher, c’est au niveau de la corrosion. Un tel matériau est effectivement connu pour sa capacité à s’oxyder, même si des techniques existent désormais pour limiter au maximum ce phénomène. C’est le cas du fabricant Vaast Bike, qui recouvre « la matière d’une oxydation électrolytique au plasma », afin de rendre le magnésium « stable dans le temps », toujours selon Cyclocoach. Il existe donc des techniques qui parent cette problématique.

Un prix inconnu, mais un matériau moins couteux

Pour le reste, le Mag Bike ET.1 dégaine une fiche technique très haut de gamme : moteur Brose S Mag (90 Nm de couple), batterie de 725 Wh, transmission sans fil et électronique SRAM XX SL Eagle AXS, freins à disque hydrauliques Hope Tech4 V4, pneus MAXXIS Rekon (29 pouces à l’avant, 27,5 pouces à l’arrière), fourche suspendue Cane Creek Helm MKII Air (160 mm) et amortisseur arrière Cane Creek Kitsuma Coil (160 mm).

À l’heure d’écrire ces lignes, Mag Bike n’a pas encore dévoilé la grille tarifaire de son VTT électrique. À peine sait-on qu’il sera vendu en deux coloris : bleu ou noir. Il y a cependant un point à prendre en compte : selon le site spécialisé Cycle.fr, le magnésium est réputé pour être plus abordable que le carbone — et aussi 100 % recyclable –, ce qui devrait impacter positivement le prix final du vélo.