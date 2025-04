La marque française Lapierre noue un partenariat avec le spécialiste du vélo électrique reconditionné pour “offrir une seconde vie”, et lance un bonus reprise.

Source : Lapierre

Le vélo électrique peut être une alternative pour beaucoup de Français afin de se déplacer. Malgré un prix d’achat inférieur à nos voisins européens (1 967 euros en moyenne, contre près de 3 000 en Allemagne), cela reste une mobilité trop onéreuse pour certains.

Au sein de la gamme Lapierre, le ticket d’entrée est à 2 399 euros sur le modèle e-Urban 3.5, encore moins accessible. C’est peut-être ce qui a poussé la marque française à s’associer avec Upway, le spécialiste du vélo électrique reconditionné.

“Offrir une seconde vie à nos vélos, c’est permettre à un plus grand nombre de profiter de l’excellence Lapierre, tout en contribuant à une consommation plus responsable et durable” indique William Perrier, directeur général des Cycles Lapierre et Accell France.

Un reconditionnement spécial chez Upway et un label

“L’objectif est d’allonger la durée de vie des VAE Lapierre” précise le communiqué conjoint, “tout en garantissant les standards de qualité et de performance qui font la renommée de la marque”.

Pour ce faire, une formation spécifique pour s’approcher aux standards de la firme tricolore recourt à 11 points de contrôle (moteur, batterie, cadre, transmission, etc), dont avec des pièces détachées officielles.

Source : Lapierre

Une fois l’opération terminée, le vélo électrique muni d’un ”label spécifique” rejoint la plateforme en ligne Upway. Son prix est bien sûr inférieur au neuf, avec une réduction variant de -30 à -60% selon l’âge ou encore le kilométrage.

Un bonus de reprise sur un vélo électrique Lapierre

À l’occasion de cette annonce Lapierre lance un bonus de reprise d’un ancien vélo. La remise peut aller jusqu’à 400 € – en plus du prix de reprise – sur un nouveau vélo électrique Lapierre, disponible dans certains revendeurs partenaires. Attention, cette offre ne court que du 1er au 31 avril 2025, qu’Upway détaille sur cette page spéciale.