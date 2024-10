Decathlon pense aussi aux jeunes vététistes en lançant un VTT électrique spécialement pensé pour eux

De nombreux enfants aimeraient accompagner leurs parents lors des sorties en VTT. La pratique du VTT est ludique et impressionnante. Cependant, pour les plus jeunes, suivre le rythme et tenir la distance peut être compliqué, surtout sur des terrains avec un fort dénivelé. Decathlon ne veut pas les laisser de côté et dévoile un VTT à assistance électrique spécialement développé pour les jeunes.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Ce n’est pas une première pour les Français de Rockrider. La marque distribuée par Decathlon avait déjà proposé dans sa gamme un VTT à assistance électrique, mais celui-ci était dérivé d’un modèle adulte. La puissance du moteur et de la batterie étaient moins adaptées aux enfants.

Cela tombe bien, le nouveau Rockrider E-EXPL 900 26 pouces est conçu pour les enfants de 9 à 12 ans.

Développé et testé par des enfants

Présent sur le Roc d’Azur où Frandroid s’est rendu, Decathlon nous a présenté, avant sa commercialisation, une version presque définitive du Rockrider E-EXPL 900 26 pouces.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

La marque Rockrider a développé ce vélo grâce à une équipe de 4 jeunes testeurs, âgés de 9 à 12 ans, mesurant entre 1,35 et 1,50 mètre pour un poids d’environ 30 à 40 kg. Ces essais ont permis de constater que la batterie Mahle de 250 Wh offre une autonomie de 80 km. Largement suffisante, il n’est pas recommandé de faire pédaler un jeune enfant plus de 2 heures. Des sorties trop longues pourraient le « cramer », comme on dit dans le monde du vélo.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Ne voulant pas trop assister les enfants, Decathlon a opté pour un petit moteur, toujours fourni par Mahle, développant 42 Nm et 250 W. Là encore, c’est amplement suffisant. Lors de notre essai du Canyon Spectral, équipé du moteur TQ de 50 Nm, la puissance s’est révélée parfaite pour un bon compromis entre pédalage sportif et assistance dans les montées et les parties techniques.

Poids et prix contenus

Rockrider a fait des compromis sur l’équipement pour maintenir ce vélo abordable, sachant qu’il servira à l’enfant seulement 2 à 4 ans selon sa croissance.

Les roues de 26 pouces sont développées par Rockrider. La transmission Microshift à neuf vitesses résulte d’une négociation avantageuse, grâce aux gros volumes commandés par Decathlon. Une cassette 11-38 est combinée à un monoplateau de 32 dents, permettant à l’enfant de gravir les pentes les plus raides.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

En revanche, Decathlon n’a pas fait d’économies sur la fourche suspendue. Il s’agit d’une RockShox Judy TK avec un débattement de 80 mm. Cela peut sembler peu comparé à un VTT de cross-country adulte, mais il faut rappeler qu’un enfant pèse seulement la moitié d’un vététiste moyen et que la pratique est généralement moins engagée. C’est également pour cette raison que Rockrider a choisi une configuration semi-rigide.

Source : Paul-Émile CASSORET pour Frandroid

Le résultat : le Rockrider E-EXPL 900 26 pouces pèse 16 kg. Il sera donc relativement facile à manier pour un enfant, bien que plus difficile à porter dans un passage technique. Le tarif annoncé par Decathlon est de 1 800 euros.