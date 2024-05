Rockrider E-EXPL 520 : cet excellent VTT électrique par Décathlon perd 300 €

Dans la gamme des VTT de chez Decathlon, le Rockrider E-EXPL 520 représente le segment électrique de la meilleure manière. Cet excellent modèle est d'ailleurs actuellement moins cher chez le revendeur en passant de 1 999 euros à 1 699 euros.

Vous prévoyez vos sessions randonnées pour cet été et vous cherchez un VTT pour vos balades en forêt ? Pourquoi ne pas se laisser tenter par un VTT électrique ? Le marché s’ouvre de plus en plus avec des modèles plus ou moins abordables, comme ce Rockrider E-EXPL 520 de chez Decathlon qui se retrouve avec 300 euros de réduction sur son prix de base.

Les points forts du VTT Rockrider E-EXPL 520

Un VTTAE abordable pour les débutants

Une électronique embarquée complète

Une bonne autonomie de 64 Km

Habituellement affiché à 1 999 euros, le VTT électrique Rockrider E-EXPL 520 est actuellement proposé à 1 699 euros chez Décathlon. N’oubliez pas que le montant de la facture pendant encore diminuer grâce aux différentes aides de l’État, il faut donc se renseigner sur ce que vous pouvez obtenir en fonction de votre région, département, etc.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Decathlon Rockrider E-EXPL 520. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Decathlon Rockrider E-EXPL 520 au meilleur prix ?

Un VTTAE bien équipé à prix très attractif

Le Rockrider E-EXPL 520 de Decathlon est un modèle urbain plutôt imposant et caractérisé par sa couleur « mangue » et avec sa batterie intégrée dans le cadre qui lui donnent de la personnalité. Ce cadre est d’ailleurs fermé, donc plus difficile à enjamber qu’un cadre ouvert, mais cette conception permet d’apporter plus de solidité à l’ensemble. Notez par ailleurs que ce VTTAE est un peu plus léger que la moyenne des modèles similaires, avec tout de même un bon 24 kg.

Côté moteur, il embarque un Yamaha PW-CE de 50 Nm qui est parfait pour les débutants niveau puissance. Il est pourtant à l’aise dans quasi tous les cas de figures sur des terrains accidentés ou peu praticables avec un rapport poids/puissance très correct. Tout ceci est mis aussi en avant par le dérailleur de 12 vitesses et 42 dents. Côté autonomie, sa batterie de 500 W lui permet de le faire tenir sur 64 km environ, ce qui est une bonne moyenne.

Il va de pair avec son application dédiée par Decathlon

Au niveau électronique embarquée, il intègre au guidon un écran couleur permet de gérer les 5 niveaux d’assistance électriques dont un automatique, tandis que l’application Decathlon Ride est disponible via Bluetooth (compteur grand format et statistiques notamment). Cette dernière complète l’écran du VTT avec une interface claire et intuitive qui vous assure d’accéder rapidement et facilement aux informations dont vous avez besoin, sans avoir à naviguer dans votre menu d’affichage.

Elle facilite également le fait de trouver les bons itinéraires de course avec un GPS très précis, sans compter le suivi et les analyses de données, comme la cadence, la vitesse, la distance, le dénivelé et les calories brûlées. Enfin, électronique oblige, le VTT se met aussi à jour tout en fournissant des fonctionnalités en plus avec le temps.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs vélos électriques du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.