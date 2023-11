Surprise, Harley-Davidson revend sa marque de vélos électriques avec une bonne nouvelle à la clé

Fondée en 2020 par Harley-Davidson, la marque de vélos électriques Serial 1 a trouvé deux repreneurs, voulant rapatrier la production aux États-Unis et baisser les prix.

En 2020, Harley-Davidson confirmait sa transition vers l’électrique, pas seulement via ses motos Livewire, mais aussi en créant Serial 1. Cette entité dédiée aux vélos à assistance électrique subit déjà un virage à 90 degrés, puisqu’elle change de mains après seulement trois ans. C’est une totale surprise, car nous n’avions eu écho d’aucune mauvaise situation de la marque américaine – ni bonne d’ailleurs – ni d’une mise en vente.

Or, le communiqué est clair, Serial 1 Cycle Company est désormais la propriété de LEV Manufacturing et du fonds d’investissement Lane VC. Si la seconde est financière, la première est une autre société étasunienne spécialisée dans les VAE. Harley-Davidson n’explique les raisons pas cette opération, ni son montant.

On ignore de quoi sera faite la future gamme de vélos électriques, mais les Serial 1 seront bien moins chers qu’aujourd’hui. Il faut dire que le prix des VAE était très élevé depuis l’arrivée en France, avec plus de 5 200 euros pour le citadin Rush/CTY, en guise d’exemple. Certes agréable avec son moteur Brose couplé à l’Enviolo Automatiq, de gros pneus Moto X, des freins TRP puissants et une grosse batterie, mais sans suspension ni carbone, il n’arrivait pas à justifier cette note salée.

Des vélos électriques Made in USA, mais moins chers ?

Bonne nouvelle, car Serial 1 va continuer d’exister en revoyant sa logistique. Les vélos électriques ne seront plus produits à Taïwan chez Giant, mais aux États-Unis chez LEV Manufacturing, cité étrangement comme « un partenaire ». C’est la clé selon le repreneur pour baisser les prix, en « éliminant l’intermédiaire, ce qui va découler sur une production moins coûteuse. » La production des Serial 1 va donc déménager à Deerfield en Floride, au nord de Miami.

Malheureusement, nous n’en savons pas plus sur l’avenir des vélos électriques Serial 1, et donc s’ils continueront à être disponibles en Europe. Sait-on seulement que « des nouvelles équipes de service et de SAV » vont rejoindre l’entreprise. Pour rappel, le catalogue dispose d’une seule base, déclinée en citadin Rush/CTY, single speed dépouillé Mosh/CTY à 3 999 euros, et en deux VTTAE Switch/MTN (semi-rigide, 5 250 euros) et Bash/MTN (non suspendu) dès 4 199 euros.