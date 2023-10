Decathlon : voici les prix et la date sortie de ses trois vélos électriques premium typés VTT

Le média Transition Vélo a pu découvrir en avant-première trois nouveaux VTT électriques Decathlon exhibés une journée avant le lancement du Roc d’Azur. Voici donc les Decathlon E-FEEL 700 S, 900 S et 900 S Team Edition, qui visent le segment premium.

Mise à jour du 6 octobre 2023 :

Le prix et la date de sortie des Decathlon E-FEEL 700 S, 900 S et 900 S Team Edition ont été révélés dans le cadre du Roc d’Azur, comme nous l’apprend Transition Vélo. Comme attendu, ce trio occupe le segment du premium. Ci-dessous, voici leur grille tarifaire :

Decathlon E-FEEL 700 S : 4300 euros.

Decathlon E-FEEL 900 S : 4999 euros ;

Decathlon E-FEEL 900 S Team Edition : 5999 euros, en édition limitée.

Quant à leur disponibilité, il va falloir légèrement patienter : tout ce petit beau monde sera disponible à l’été 2024.

Article original du 5 octobre 2023 :

Chaque année, le Roc d’Azur est considéré comme la plus grosse manifestation de VTT au monde. S’y tient aussi un salon, où plusieurs nouveautés sont exhibées par les constructeurs. C’est le cas de Decathlon, dont la nouvelle gamme E-FEEL a été aperçue par nos confrères de Transition Vélo, présents sur place. L’occasion de découvrir trois modèles en avant-première.

Les Decathlon E-FEEL 700 S, 900 S et Team Edition devraient à n’en pas douter viser le segment du très haut de gamme eu égard à leur fiche technique déjà partiellement connue. Le modèle le plus abouti, à savoir le Team Edition, se dote notamment d’un dérailleur électronique Shimano Deore XT Di2 à 12 vitesses.

Mode automatique

Cette transmission apporte dans sa besace un modes : le Free Shift, qui peut être utilisé… lorsque vous ne pédalez pas : à ce moment-là, libre à vous de changer et choisir le rapport que vous souhaitez, particulièrement avant une descente ou un virage. Ces deux modes ont été spécifiquement pensés pour la pratique du vélo tout-terrain électrique. Le mode Auto Shift n’est pas d’actualité.

Cette transmission est associée à un puissant moteur, le Shimano EP801 et son couple de 85 Nm. Avec ça, vous devriez goûter à des reprises et des démarrages plus que dynamiques, et surtout, à une certaine vivacité pour franchir des obstacles.

Transition Vélo évoque également une fourche suspendue RockShox Zeb Ultimate (débattement probable de 160 mm), un amortisseur arrière RockShox Super Deluxe Ultimate de 150 mm de débattement, des jantes Mavic E-Deemax S, des pneus Rockrider Grip 900, des freins à disque hydrauliques TRP Trail Evo à quatre pistons et un cadre en aluminium.

L’E-FEEL 900S baisse un poil en gamme

De son côté, le Decathlon E-FEEL 900S jouit lui aussi d’un dérailleur électronique — et donc des deux modes Auto et Free –, mais il s’agit d’un Shimano CUES Di2 à 11 vitesses, soit un rapport de moins que son grand frère. Cela lui enlève un poil de polyvalence, sans pour autant la plomber. Onze vitesses, c’est déjà un gage d’une certaine flexibilité.

Ce modèle fait quelques concessions pour baisser en gamme. Il faudra compter sur une fourche suspendue Rockshox Domain, un amortisseur Rockshox Deluxe et des jantes Duroc SD. Il faudra attendre son officialisation pour connaître le reste de sa fiche technique.

Enfin, le Decathlon E-FEEL 700S est le petit dernier de ce trio. Ici, le moteur évolue légèrement et repose sur le système Shimano EP600. Pas de panique : il délivre lui aussi un couple de 85 Nm, mais demeure simplement plus lourd que les EP8 (3 kg vs 2,7 kg) en raison du matériau utilisé, de l’acier, précise Transition Vélo. Les freins à disque hydrauliques sont des TRP Trail Evo, lorsque la transmission s’appuie sur un Shimano Cues à 11 vitesses.

Des prix encore à définir

Pour l’instant, aucun prix ni date de sortie n’ont été communiqués au sujet des Decathlon E-FEEL 700 S, 900 S et Team Edition. Nous avons contacté l’enseigne française pour en savoir davantage à leur sujet. À n’en pas douter, leur arrivée sur le catalogue du groupe n’est qu’une question de semaines, voire de jours.