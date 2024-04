Fallout 4 passe à la next-gen et ça se passe mal sur PlayStation 5, une nouvelle fois

Comme prévu, Bethesda a déployé une mise à jour pour Fallout 4 sur Xbox Series et PlayStation 5 pour tirer parti des nouvelles consoles. Mais voilà, une nouvelle fois, une partie des joueurs PlayStation 5 sont laissés de côté. La faute à des complexités chez Sony.

Fallout est en vogue grâce au succès de la série sur Amazon Prime. Les jeux de la série, notamment Fallout 4 et Fallout 76 font le plein de nouveaux joueurs depuis quelques semaines. Microsoft n’a pas encore prévu un nouveau jeu pour la franchise, mais a tout de même accompagné le lancement de la série avec une vague de promotion sur Xbox, PC et PlayStation où les jeux sont disponibles. La firme a également lancé un patch pour adapter Fallout 4 aux performances des Xbox Series et PlayStation 5.

Sur les consoles Xbox, comme depuis le début de cette génération, aucun problème : l’opération est totalement transparente pour l’utilisateur. Microsoft a fait le travail pour s’assurer que les transitions entre générations sur ses consoles se font désormais sans effort. On peut jouer à une sélection de jeux Xbox et Xbox 360, même sur les consoles les plus récentes, et la quasi-intégralité des jeux Xbox One sont lisibles sur Xbox Series, avec souvent des améliorations au niveau des performances. Avec Smart Delivery, la console est aussi capable de télécharger et d’installer correctement la bonne version du jeu.

De son côté, on peut le dire, Sony a bien moins réussi à gérer la transition de la PlayStation 4 vers la PlayStation 5. Depuis le lancement de sa dernière console, les joueurs rencontrent régulièrement des frictions. On se souvient des sauvegardes de Final Fantasy VII Remake à transférer manuellement de la version PS4 à la version PS5 en installant les deux versions du jeu simultanément sur la console. Lors du lancement de la génération, il était également difficile de savoir si la console installait la version PS4 ou PS5 d’un jeu, d’autant qu’une différence de prix pouvait se glisser entre les versions. La transition entre générations est maintenant terminée, mais cela n’empêche pas ces frictions de réapparaître, c’est le cas pour Fallout 4.

Une mise à jour gratuite, sauf pour certains joueurs PS5

La mise à jour « next-gen » de Fallout 4 a été déployée gratuitement sur Xbox et PS5, sauf pour certains joueurs. En effet, les joueurs qui ont ajouté Fallout 4 à leurs bibliothèques PlayStation au travers de l’abonnement PlayStation Plus ne peuvent pas accéder à cette mise à jour, le système leur demandant de payer le jeu sur PS5. C’est un problème récurrent chez Sony avec les versions de jeux offertes sur le PlayStation Plus et les patchs gratuits next-gen. Les joueurs en question ont pourtant bien payé un abonnement qui doit leur permettre d’obtenir le jeu gratuitement.

Pour encore une dose de complexité supplémentaire, il faut rappeler que Fallout 4 a été offert à travers deux formules d’abonnements différentes chez Sony. D’abord sur le PlayStation Plus Collection, un catalogue aujourd’hui disparu de jeux offerts aux propriétaires de PlayStation 5 lorsqu’ils étaient abonnés au PlayStation Plus en début de génération. Cette collection de jeux, les abonnés en sont normalement propriétaires, au même titre que les jeux mensuels du PlayStation Plus Essential. Mais Fallout 4 est aussi offert dans le catalogue actuel du PlayStation Plus Extra, l’équivalent chez Sony du Xbox Game Pass. Aucune des deux versions ne propose pour l’heure la mise à jour gratuite sur PS5.

De leur côté, les joueurs Xbox Series n’ont aucun problème à profiter de la nouvelle version du jeu, même s’il a été téléchargé grâce au Xbox Game Pass. On aurait tôt fait d’accuser Microsoft, propriétaire de la licence au travers de Bethesda, d’avoir mis des bâtons dans les roues de la version PlayStation, mais c’est un problème récurrent rencontré sur la plateforme de Sony par des jeux d’autres éditeurs comme Square Enix. D’autant que des représentants de Bethesda ont rapidement réagi, notamment sur le Discord officiel, pour essayer de rassurer les joueurs.

Bethesda répare une partie du problème

Dans la nuit du 25 au 26 avril, Bethesda a publié une mise à jour sur les réseaux sociaux. L’éditeur indique que les joueurs abonnés au PlayStation Plus Extra vont pouvoir télécharger la mise à jour next-gen du jeu très bientôt. En revanche, le message ne donne aucune information concernant les joueurs ayant reçu le jeu par la PlayStation Plus Collection.

We've seen some confusion regarding the free Fallout 4 next-gen update for PlayStation Plus Extra members. The Fallout 4 next-gen update will be available to PlayStation Plus Extra members through the PlayStation Game Catalog. Your patience is appreciated while the teams work on… — Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) April 25, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par Twitter avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Dans une autre réponse, le support de Bethesda confirme que l’éditeur n’a pour le moment aucune information supplémentaire pour les abonnés PlayStation Plus Essential ou PlayStation Plus Collection. Espérons que l’éditeur trouvera une solution pour proposer la mise à jour aux joueurs concernés, malgré les embûches du PlayStation Store.