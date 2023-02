PlayStation Plus Collection : installez vite ces jeux offerts sur votre PS5 avant que Sony les retire

Sony va mettre fin à une excellente offre de lancement de la PS5. Le PlayStation Plus Collection permettait de télécharger gratuitement les meilleurs jeux de la PlayStation 4 sur la nouvelle console de Sony. Pratique pour rattraper son retard vidéoludique.

Au lancement de sa PlayStation 5, Sony proposait deux abonnements avec son PlayStation Plus et son PlayStation Now. En supplément, la firme a eu l’idée de lancer le PlayStation Plus Collection. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une collection de jeux, les meilleurs de la PlayStation 4, à télécharger depuis sa nouvelle PlayStation 5, simplement en étant abonné au PlayStation Plus.

Une offre de bienvenue redoutable, car les jeux offerts étaient tous des pépites. Deux ans après le lancement de sa console, la mode est plutôt à l’augmentation de prix chez Sony. La firme annonce la fin de cette offre très agressive.

Clap de fin le 9 mai 2023

À partir du 9 mai 2023, les abonnés au PlayStation Plus ne pourront plus réclamer gratuitement les jeux de la PlayStation Plus Collection. Il faut donc absolument les réclamer avant cette date pour pouvoir en profiter.

Pour ajouter les jeux à votre bibliothèque, vous pouvez accéder à la rubrique PlayStation Plus de l’interface PlayStation 5 et repérer le bouton « la collection PS Plus ».

C’est dans cette zone que vous retrouverez les excellents jeux proposés par Sony. Une fois qu’ils sont ajoutés à votre bibliothèque, il suffit d’être abonné au PlayStation Plus pour y accéder, même après le 9 mai 2023.

La liste des jeux PS Plus Collection

Pour rappel, voici la liste des jeux offerts dans le cadre de la collection PS Plus.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Monster Hunter: World

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Mortal Kombat X

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Resident Evil 7 biohazard

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Hormis les meilleures exclusivités des PlayStation Studio, cette liste contient également des jeux tiers comme Final Fantasy de Square Enix ou Fallout 4 de Microsoft.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).