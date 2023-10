La prochaine génération de Google Pixel 9 déjà en vue

Les écrans des smartphones semblent destinés à prendre de l'ampleur et la gamme Google Pixel n'y échappe pas. Tandis que le Pixel 8 est sur le point d’être commercialisé, des bruits courent déjà sur les dimensions des écrans des futurs Pixel 9, 9 Pro et 9a.

Malgré l’arrivée toute récente de la gamme Google Pixel 8, les projecteurs sont déjà braqués sur les prochains modèles de la marque, suscitant l’excitation des adeptes de technologie.

Tendance généralisée : l’agrandissement des écrans

Les Google Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9a devraient s’aligner sur une tendance désormais bien ancrée dans l’univers des smartphones : l’agrandissement de la taille d’écran. Une rumeur, relayée notamment par l’analyste Ross Young, fait état de dalles AMOLED plus grandes que prévues pour ces trois modèles en 2025.

Cette information n’est pas anodine. Elle illustre une dynamique générale observée chez la plupart des fabricants de smartphones, y compris Apple, qui, selon les bruits de couloir, proposerait un iPhone 16 Pro Max équipé d’un écran allant jusqu’à 6,9 pouces en septembre 2024 (contre 6,7 pouces pour l’iPhone 15 Pro Max).

Chez Google, les Pixel 8 standard et Pro sont respectivement dotés d’écrans de 6,2 et 6,7 pouces, tous deux plats. La transition vers des écrans plus grands semble donc inexorable et Google ne fera sans doute pas exception à la règle.

Pourquoi cette course à la grandeur ?

Il est légitime de s’interroger sur les raisons qui conduisent les fabricants à opter pour des écrans toujours plus grands. Cette évolution répond en premier lieu à une demande croissante des utilisateurs, qui souhaitent disposer de surfaces d’affichage plus confortables pour le visionnage de vidéos, la navigation sur internet ou l’utilisation d’applications diverses. Le gaming sur mobile, en plein essor, bénéficie également de ces écrans élargis, offrant une expérience utilisateur plus immersive.

Cependant, cette course à la taille ne va-t-elle pas à l’encontre du confort d’utilisation et de la maniabilité des appareils ? L’équilibre est délicat à trouver et les fabricants doivent innover pour proposer des designs qui permettent une prise en main aisée, même avec des écrans aux dimensions généreuses.

Personnellement, je reste nostalgique des modèles à écran réduit, comme le Pixel 4 ou l’iPhone 12 mini. La tendance est clairement à la grandeur et il semble improbable que le marché revienne en arrière. Reste à voir comment les marques parviendront à concilier taille d’écran et ergonomie, pour proposer des appareils qui ne sacrifient ni le confort ni la fonctionnalité sur l’autel de la dimension.