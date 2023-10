Pixel 8 et Pixel 8 Pro officialisés : il IA quand même quelques surprises

Google présente officiellement ses Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Les nouveaux smartphones proposent moult options photo et vidéo propulsées par l'intelligence artificielle. Une IA qu'on retrouve d'ailleurs un peu partout avec ces téléphones.

Après des semaines, des mois, des années (hum, peut-être pas) de rumeurs, bruits de couloir et fuites en tout genre sur les internets, Google officialise en bonne et due forme ses très attendus Pixel 8 et Pixel 8 Pro — à côté de la Pixel Watch 2.

L’occasion d’avoir enfin le cœur net sur les diverses informations importantes à retenir sur ces nouveaux smartphones. Design légèrement revu, nouvelle puce, des performances photo chouchoutées et une politique logicielle qui donne le sourire avec un suivi de sept ans pour les mises à jour majeures et de sécurité. Profitons-en en outre pour préciser que les deux téléphones profitent d’Android 14 en version stable dès le lancement.

Google Pixel 8

Côté design, le Google Pixel 8 ne réinvente pas la roue. On reprend le même look globalement que les précédents modèles avec un bloc photo rectangulaire qui traverse toute la largeur pour loger deux appareils photo. Finalement, le smartphone va surtout se différencier du Pixel 7 avec un aspect plus en rondeur. Reste à savoir si cela se remarquera dans la vraie vie, pour l’instant, il faut se contenter des images officielles diffusées par Google.

Parlons bien, parlons de quelques éléments techniques. L’écran du Pixel 8 a un écran Oled de 6,2 pouces au format 20:9. La dalle profite d’une définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels) et d’un taux de rafraîchissement variable de 60 à 120 Hz pour une luminosité maximale à 1400 cd/m² en HDR dans des conditions normales (et jusqu’à 2000 cd/m² sous un soleil ardent). À noter que l’on profite d’un verre Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière.

Pour les dimensions, le Google Pixel 8 reste un smartphone relativement petit : 150,5 x 70,8 x 8,9 mm. Tout cela en affichant 187 grammes à la pesée. Or, sur cette gamme de téléphones, l’apparence, c’est bien, la photo, c’est mieux. Ici, c’est donc deux capteurs photo arrière qui sont à l’œuvre :

capteur principal de 50 Mpx (f/1,68) ;

ultra grand-angle de 12 Mpx (f/2,2).

Ajoutez à cela une caméra selfie de 10,5 Mpx (f/2,2) à l’avant. Il est bon toutefois de rappeler que le nerf de la guerre chez Google, c’est le traitement algorithmique des photos boosté à l’IA. L’entreprise s’appuie donc sur son savoir-faire et sur son SoC Google Tensor G3 — associé à 8 Go de RAM — pour proposer quelques fonctions intelligentes sur la photo et la vidéo.

On a donc notamment l’option « Best Take » — « Meilleure prise » en français — qui permet d’améliorer une photo si une personne apparaissant sur le cliché regarde ailleurs ou ne fait pas son meilleur sourire. L’IA de Google va pouvoir corriger ça et faire afficher à votre protagoniste son plus bel air radieux. A priori, l’IA semble aller piocher dans une autre photo de la même scène et proposer ensuite le meilleur montage.

Côté vidéo, une fonction est bien mise en avant : la Gomme magique audio qui promet de vous débarrasser des bruits gênants lorsque vous filmez une personne en train de jouer d’un instrument ou en train de parler. En soi, c’est le même principe que la Gomme magique en photo, mais appliqué au son.

De belles promesses sur l’IA et Google Assistant

En plus des nouveautés d’Android 14, le Pixel 8 promet d’autres nouveautés intelligentes. Ainsi, Google présente une option permettant de générer un fond d’écran avec un prompt comme on pourrait le faire sur Midjourney par exemple. Il n’est pas encore très clair si cette fonction sera disponible en France et en français au moment où l’on écrit ces lignes.

En outre, Google Assistant a aussi droit à quelques nouveautés sur les Pixel 8. La firme de Mountain View annonce ainsi des conversations plus naturelles (même avec des pauses d’hésitation), mais également la possibilité de résumer et de lire à haute voix des pages web et de les traduire s’il faut ou de vous en présenter brièvement les points clés à retenir.

Google Assistant devient aussi meilleur pour la saisie vocale puisqu’il est possible de parler deux fois plus vite et dans différentes langues sans que cela pose problème, d’après la marque.

Enfin, l’IA de Google propulse aussi une aide intelligente pour filtrer les appels indésirables. À noter qu’il était déjà possible de faire en sorte que Google Assistant réponde aux appels entrants pour prendre des messages et les retranscrire textuellement, mais l’outil semble s’être amélioré. Attention, le constructeur précise que « certaines fonctionnalités de l’Assistant ne sont disponibles que dans certaines langues ou dans certains pays ».

Du reste, et rien à voir avec les paragraphes qui précédent, la batterie du Pixel 8 dispose d’une capacité de 4575 mAh compatible avec une charge 27 W. Avec le chargeur officiel de 30 W de Google, vous pourrez retrouver 50 % d’énergie en 30 minutes. La charge sans fil est de la partie. Pour ce qui est de la connectivité, au-delà de la 5G, notez aussi le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3.

Google Pixel 8 Pro

Quid du Google Pixel 8 Pro ? Le design est très similaire, évidemment, au Pixel 8, mais attention, il y a au moins deux différences importantes hormis les dimensions et le poids (162,6 x 76,5 x 8,8 mm pour 213 grammes).

On a ainsi un bloc photo qui change avec l’intégration de trois caméras sur lesquelles nous reviendrons juste après. Aussi, cette année, le Pixel 8 Pro profite d’un revêtement plus satiné qui fait plaisir et qui devrait lui donner un air plus premium. Pour ce qui est de l’écran, l’Oled est toujours là sur une diagonale de 6,7 pouces au format 20:9. On a droit à une définition Full HD+ (1344 x 2992 pixels) et à un taux de rafraîchissement allant de 1 à 120 Hz grâce à la technologie LTPO. Aussi, la dalle est protégée par du Gorilla Glass Victus 2 (le dos du téléphone également).

À l’intérieur, le Google Tensor G3 reste aux manettes, mais se voit aidé de 12 Go de RAM sur ce modèle. Pour la photo, on a une configuration plus ambitieuse :

le même capteur principal de 50 Mpx (f/1,68) ;

un ultra grand-angle de 48 Mpx (f/1,95) ;

un téléobjectif x5 de 48 Mpx (f/2,8).

Video Boost et mode Pro

On retrouve les mêmes fonctions intelligentes que sur le Pixel 8 (Meilleure prise, Gomme magique audio), mais le Pixel 8 Pro va encore plus loin avec un mode Video Boost qui permet d’améliorer la qualité d’une vidéo avec des ajustements faits par l’IA. En outre, il promet aussi un mode Vision de nuit en vidéo de haute volée qui, si la marque tient promesse, devrait être très impressionnant.

À cela s’ajoute aussi l’arrivée d’un mode Pro pour un meilleur contrôle des paramètres photo et vidéo.

Enfin, côté batterie, il faut savoir qu’on a un accumulateur de 5050 mAh compatible avec une charge 30 W. Google affirme qu’il est possible de retrouver 50 % de batterie sur son Pixel 8 Pro avec le chargeur officiel. Sur ce téléphone aussi, la charge sans fil est disponible.

Prix et date de sortie des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro

Le Google Pixel 8 est annoncé au prix de 799 euros dans sa version de base à 128 Go. Avec la même capacité de stockage, le Google Pixel 8 Pro est vendu à partir de 1099 euros.



La période de précommande court jusqu’au 16 octobre.