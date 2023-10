Android 14 est enfin là : la version stable est disponible sur les smartphones compatibles

C'est bon ! Après un bon mois de retard, la version stable d'Android 14 est désormais officiellement disponible sur les smartphones Google compatibles tels que les Pixel 7 ou 7 Pro (mais pas que). Il ne vous reste plus qu'à installer la mise à jour si votre téléphone le permet.

On s’y attendait, c’est désormais fait : Android 14 est disponible en version stable sur les smartphones compatibles (uniquement des Google Pixel dans un premier temps). Si vous faites partie des personnes concernées, vous pouvez donc d’ores et déjà tenter de mettre à jour votre téléphone vers la nouvelle version du système d’exploitation.

Pour rappel, Android 14 apporte diverses petites nouveautés intéressantes. Certaines permettent une meilleure confidentialité des photos et vidéos quand d’autres servent à créer des fonds d’écran originaux à partir d’émojis. Citons aussi des règles renforçant la sécurité des applications installées, une compression, a priori, plus efficace des vidéos ou encore un affichage moins invasif des appels entrants.

Android 14 en version stable : les smartphones compatibles

Voici les smartphones qui peuvent déjà installer la version stable d’Android 14 : Google Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a (5G) et Pixel Fold. Il suffit d’aller dans les paramètres du téléphone. Rendez-vous dans Système > Mise à jour du système et vérifier si une mise à jour vous est proposée et de l’installer le cas échéant. Dans le cas contraire, patientez un tout petit peu, le temps que le déploiement suive progressivement son cours. Ça ne devrait pas être long.

Pour les smartphones d’autres marques, il faut être un peu plus patient, même si les téléphones non Google enrôlés dans la bêta d’Android 14 ne devraient pas attendre trop longtemps. Dans son communiqué, la firme de Mountain View cite notamment Samsung, Nothing, Xiaomi, OnePlus, Sony, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, Vivo et Iqoo.