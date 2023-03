Les Pixel de Google se mettent à jour : la gomme magique arrive sur tous les modèles

Google met à jour l'ensemble de ses smartphones Pixel : l'occasion d'améliorer et/ou d'ajouter des fonctionnalités. Au programme : vision de nuit, Magic Eraser, l'arrivée de Health Connect et la détection de chute avec la Pixel Watch.

Les smartphones de Google sont réputés pour leurs fonctionnalités exclusives par rapport aux autres modèles Android, mais aussi pour leur suivi logiciel (bien que la concurrence fasse de mieux en mieux). Google répond encore une fois à sa réputation avec la première mise à jour 2023 de ses smartphones.

Le mode Night Sight devient encore plus rapide et Magic Eraser arrive sur tous les Pixel

En 2018, Google présentait Night Sight : un mode dit « vision de nuit » pour améliorer les clichés pris lorsqu’il n’y a pas beaucoup de lumière. Night Sight nous avait impressionnés dès sa sortie et l’année dernière, il était encore plus rapide avec l’arrivée des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Dans la dernière mise à jour, la vitesse d’exécution a été améliorée sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro, notamment « grâce à de nouveaux algorithmes alimentés par Google Tensor », peut-on lire sur le blog de Google.

Autre changement sur la photo pour les Pixel : la fameuse « gomme magique », ou Magic Eraser, est disponible sur l’ensemble des smartphones Pixel.

Elle est utilisable dans l’application Google Photos et permet de supprimer facilement certains éléments d’une photographie, comme des personnes en arrière-plan. Une fonction qui intègre depuis peu l’offre Google One, même si vous n’avez pas de téléphone de la marque.

Gérer ses données de santé : c’est plus facile sur les Pixel

Google annonce aussi l’arrivée de Health Connect nativement : il s’agit d’une API qui permet de « stocker, de connecter et de partager les données de vos applications de santé et de fitness compatibles. » Health Connect vient en quelque sorte unifier les données de toutes vos applications de santé connectée : balance connectée, montre connectée, etc.

Parmi les données qui peuvent être prises en compte, on trouve l’activité, le sommeil, la nutrition, les mesures corporelles, la fréquence cardiaque ou encore la tension artérielle. Elles sont toutes stockées sur l’appareil et chiffrées.

Votre minuteur sera sur tous vos appareils Google

Avec cette mise à jour des smartphones Pixel, Google en profite pour unifier les minuteurs sur tous ses produits. Sur son blog, on peut lire que désormais, lorsqu’on démarre un minuteur sur une enceinte ou un écran Nest, il s’affiche aussi sur son Pixel.

Par ailleurs, une notification y sera envoyée lorsque le compte à rebours sera terminé. De quoi désactiver la sonnerie ou ajouter une minute supplémentaire.

Les autres fonctions de la mise à jour des Pixel

Aux États-Unis, la fonction Direct My Call débarque sur les Pixel 4a et modèles plus récents. Elle permet de voir les options de menu à l’avance. Ce sont les fameux « Pour faire ceci, tapez 1 », parfois interminables et qui sont des étapes nécessaires pour avoir un correspondant. De quoi aller plus vite sur les numéros administratifs par exemple. Aussi, on peut enfin utiliser deux eSIM grâce à la fonction double SIM Dual Standby sur les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Par ailleurs, nous avons appris il y a quelques jours l’arrivée de la détection de chute sur la Pixel Watch, la première (et pour le moment la seule) montre connectée du constructeur.

