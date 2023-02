La Google Pixel Watch va bientôt gagner une fonction vitale

Introduite en 2018 par Apple sur sa 4e génération de montre connectée, la détection de chute arrive sur la Pixel Watch de Google. Une option qui était déjà disponible sur d'autres montres Android.

La montre connectée de Google s’améliore encore après sa sortie. Commercialisée en octobre 2022, les utilisateurs de la Google Pixel Watch devraient bientôt recevoir une mise à jour pour profiter d’une nouvelle fonctionnalité, rapporte XDA Developers : la détection de chute.

Concrètement, si vous tombez brutalement pendant que vous portez la montre et que vous ne bougez plus pendant 30 secondes, celle-ci vous demandera si vous avez besoin d’aide, puis contactera les services d’urgence une minute plus tard en l’absence de réponse.

Disponible depuis 2018 chez Apple

Si cette technologie équipe déjà nos seniors depuis longtemps par le biais de bracelets électroniques, c’est Apple qui a été le premier à l’intégrer à son Apple Watch Series 4 en 2018. Une technologie qui a déjà sauvé des vies et équipe à présent d’autres marques de montres connectées, à l’image de la Galaxy Watch 5 de Samsung.

Pourtant, bien que la Pixel Watch possédait la technologie nécessaire en son sein, cette sécurité manquait à l’appel lors de sa sortie fin 2022.

Une sécurité vitale… désactivée par défaut

Dans son communiqué, Google assure avoir attendu de tester cette fonction durablement avant de la mettre à disposition, afin d’éviter de fausses détections.

C’est donc chose faite, même si l’option ne sera pas activée par défaut : si vous êtes possesseur d’une Pixel Watch, il faudra vous rendre les paramètres de l’application Sécurité personnelle. Une étape supplémentaire regrettable, puisque tous ses possesseurs n’y penseront pas.

