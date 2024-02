Nothing Phone (2a) : voici de belles images du smartphone qui n’a plus rien de secret

Que ce soit par le biais d'OnLeaks ou du forum officiel de la marque, le design du Nothing Phone (2a) se révèle sous toutes ses coutures avec des visuels de bonne qualité. En parallèle, le constructeur présente déjà la puce qui va équiper son futur smartphone. Ce dernier n'a vraiment plus aucun secret.

Mise à joure du 22 février 2024 :

Un internaute s’est fendu d’un message sur le forum officiel de la marque pour partager de nouvelles images du Nothing Phone (2a). Dans une première version de sa publication, il explique que son « ami qui travaille chez Nothing » lui a envoyé ces rendus. Une information à prendre avec beaucoup de pincettes évidemment, mais le look du smartphone correspond tout à fait à tout ce que nous avons déjà pu voir jusqu’ici sur le web.

Rendu du Nothing Phone (2a) // Source : Greg24 sur le forum de Nothing Rendu du Nothing Phone (2a) // Source : Greg24 sur le forum de Nothing Rendu du Nothing Phone (2a) // Source : Greg24 sur le forum de Nothing Rendu du Nothing Phone (2a) // Source : Greg24 sur le forum de Nothing Rendu du Nothing Phone (2a) // Source : Greg24 sur le forum de Nothing

Article original publié le 20 février :

Le Nothing Phone (2a) continue de faire parler de lui et il n’a presque plus rien à cacher alors que sa présentation est prévue pour le 5 mars prochain. Ainsi, OnLeaks, en partenariat avec le site Smartprix, a partagé des visuels « plus détaillés et précis ». Rappelons que le leaker français s’appuie sur ses sources dans l’industrie pour reproduire le design d’un appareil avant sa présentation officielle. Et il est réputé pour être une source extrêmement fiable.

On peut donc admirer le changement visuel majeur qui se prépare à l’arrière du smartphone. En effet, le Nothing Phone (2a) devrait adopter un module photo horizontal et centré pour loger ses deux caméras. Plusieurs informations allaient déjà dans ce sens.

C’est l’occasion aussi de voir à quoi devrait ressembler le fameux Glyph au dos — les lumières LED qui s’animent selon le type de notifications et servent aussi de flash plus puissant. L’effet s’annonce moins marqué sur le Nothing Phone (2a) que sur les Phone (1) ou Phone (2), mais cette signature de la marque resterait bien présente.

On peut aussi voir un dos transparent permettant de voir ce qui ressemble à des composants internes. Il y aurait notamment un élément sinueux allant du bloc photo au bas de l’appareil. Et bien qu’il devrait être factice pour ne servir qu’un effet esthétique, il évoque un caloduc pour la dissipation de chaleur ou tout simplement le circuit imprimé de la carte mère.

À noter que malgré l’excellente fiabilité d’OnLeaks, le cofondateur de Nothing, Akis Evangelidis, signale dans un message sur Twitter/X qu’il s’agit d’un « fake ». On a cependant surtout l’impression qu’il écrit cela de manière ironique ou dans une vaine tentative de garder encore un peu de mystère.

La puce du Nothing Phone (2a)

En parallèle de ces nouveaux visuels d’OnLeaks, Nothing a publié une vidéo d’environ 9 minutes où la marque livre plusieurs explications techniques sur la conception d’un smartphone et sur l’importance de la puce. Puce que le constructeur dévoile justement officiellement dans ce contenu.

C’est donc confirmé : le Nothing Phone (2a) sera équipé d’un SoC de MediaTek, le Dimensity 7200 Pro. On apprend ainsi qu’il s’agit d’une variante du Dimensity 7200 classique.

Ce Dimensity 7200 Pro a été développé conjointement avec MediaTek spécialement pour le Phone (2a). Nothing affirme que cela permettra une meilleure complémentarité entre le hardware et le software pour, entre autres, profiter d’une efficacité énergétique renforcée sur divers composants.

Cette puce personnalisée permet aussi une autre fonctionnalité en coulisses. Environ deux fois par semaine, pendant une recharge du smartphone, le système va remettre un peu d’ordre dans vos fichiers — sans les supprimer à votre insu — pour faire en sorte que l’écriture de données sur votre espace de stockage reste performante sur la durée. In fine, la promesse est d’avoir un smartphone aussi réactif qu’au premier jour, et ce, pendant plusieurs années.

Enfin, il faudrait compter jusqu’à 12 Go de RAM.

Quelques caractéristiques du Nothing Phone (2a)

Du reste, voici ce qu’il faut attendre du Nothing Phone (2a) :

écran Amoled de 6,7 pouces (Full HD+ et 120 Hz ;

deux capteurs photo arrière de 50 Mpx ;

batterie de 5000 mAh ;

Android 14 avec l’interface Nothing OS 2.5.2 ;

dimensions de 162,2 x 76,5 x 8,7 mm

poids de 188 grammes.

Sachez aussi que le Nothing Phone (2a) pourrait devenir une belle référence à moins de 400 euros. En effet, il faudrait miser sur des prix entre 349 et 399 euros selon la configuration.