Nothing Phone (2a) : on sait quand le nouveau smartphone sera présenté

Après plusieurs mois de rumeurs autour d'un smartphone plus accessible de Nothing, l'attente touche à sa fin. La marque a dévoilé la date de sa conférence.

L’invitation ne laisse aucune place au doute : Nothing nous a officiellement donné rendez-vous pour « lancement du Phone (2a) ». Pas de surprise non plus, ce nouveau smartphone fait déjà l’objet de fuites depuis plusieurs semaines, et la marque a même déjà commencé sa campagne de communication en vue du lancement.

Quand sera dévoilé le Nothing Phone (2a)

Nothing nous invite donc pour une conférence « Fresh Eyes » qui aura lieu le mardi 5 mars 2024 à 13h30 (heure de Paris). Autrement dit, la marque a choisi de ne pas profiter du grand salon dédié au smartphone à la fin du mois, le MWC de Barcelone, pour faire cette annonce.

Évidemment, le jeu avec ce genre d’invitation est d’essayer de comprendre ce que Nothing est en train de teaser.

Dans le cas présent, on pense que les « fresh eyes », que l’on peut voir en dessin sur la miniature, correspondent aux deux appareils photo qui seraient présents au dos du smartphone.

Cela tend à confirmer le design dévoilé par Dylan Roussel il y a plusieurs semaines qui présentait un module photo ressemblant à des yeux.