Nothing Phone (2a) : caractéristiques, date de sortie, prix… Tout ce qu’on sait sur le smartphone milieu de gamme

Le Nothing Phone (2a) fait toujours plus parler de lui et on a ainsi déjà plusieurs informations à se mettre sous la dent. Voici donc tout ce que l'on sait de ce smartphone (design, fiche technique, date de sortie, prix, etc.).

Nothing est une marque qui tente de tirer son épingle du jeu dans le difficile marché des smartphones. Après avoir sorti deux modèles plutôt réussis, le constructeur plancherait également sur un appareil au prix plus abordable pour toucher un plus large public. C’est ainsi que l’on entend parler d’un Nothing Phone (2a).

Pour ne pas perdre le fil, voici donc un petit récapitulatif de tout ce que l’on sait du Nothing Phone (2a) jusqu’à présent.

Pourquoi un Nothing Phone (2a) ?

Le Nothing Phone (2a) serait le troisième smartphone de la marque cofondée par Carl Pei (ex-OnePlus), après le Phone (1) et le Phone (2). A priori, il pourrait se résumer en une idée simple : faire mieux que le 1 en étant moins cher que le 2. Comment ?

La solution n’aurait rien de surprenant : le Nothing Phone (2a) ferait quelques concessions ici et là pour réduire le prix tout en préservant une bonne expérience utilisateur. De quoi rappeler la stratégie menée par Google avec ses Pixel A, moins onéreux que les modèles phares — et qui pourraient d’ailleurs être des concurrents sérieux au Phone (2a).

Design et fiche technique du Nothing Phone (2a)

Plusieurs informations circulent déjà sur le Nothing Phone (2a). Ainsi, côté design, il faudrait s’attendre à ce que le smartphone garde un dos transparent. C’est l’une des marques de fabrique des modèles déjà lancés par le constructeur.

Quelques changements de design

En revanche, on trouverait un peu moins de LED à l’arrière. Nothing n’a pourtant de cesse de mettre en avant son système Glyph qui permet, entre autres, de personnaliser les animations lumineuses selon les alertes et notifications entrantes.

Le Nothing Phone (2a) profiterait toujours du Glyph, mais celui-ci serait moins ambitieux. Intégrer moins de LED devrait permettre à la marque de faire des économies, et donc de proposer le smartphone à un tarif plus intéressant.

Toujours à l’arrière, un autre changement devrait se faire remarquer : l’emplacement des caméras. Le Nothing Phone (2a) opterait pour un positionnement central de ses deux capteurs photo alors que ceux-ci étaient situés sur la gauche au verso du Nothing Phone (1) et Nothing Phone (2).

Quelques détails techniques

Sachez aussi que certains détails concernant la fiche technique du Nothing Phone (2a) ont aussi fait surface sur le web. Il faudrait ainsi se préparer à un écran Oled de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. La dalle serait percée d’un poinçon.

À l’intérieur du smartphone, on trouverait un Dimensity 7200 de MediaTek, une puce habituée au milieu de gamme. Côté photo, les deux capteurs à l’arrière auraient chacun droit à une définition de 50 Mpx. Les deux modules seraient par ailleurs fournis par Samsung : S5KGN9 pour le capteur principal (1/1,5 pouce et pixels de 1 µm) et S5KJN1 pour l’ultra grand-angle (1/2,76 pouce et pixels de 0,64 µm). Pour les selfies, c’est Sony qui fournirait le matériel avec un capteur IMX615 de 32 Mpx.

Les fonds d’écran officiels

Enfin, il est intéressant de noter que le site Smartprix semble avoir déjà mis la main sur les fonds d’écran officiels du Nothing Phone (2a) qu’il partage ici. En voici quelques-uns.

Fond d’écran Nothing Phone 2a // Source : Smartprix Fond d’écran Nothing Phone 2a // Source : Smartprix Fond d’écran Nothing Phone 2a // Source : Smartprix

Quel est le prix du Nothing Phone (2a) ?

Le très réputé journaliste allemand Roland Quandt a publié un message sur X (Twitter) expliquant que le Nothing Phone (2a) aurait droit à deux configurations : 8 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Le smartphone se déclinerait aussi en deux coloris, blanc ou noir. Surtout, Roland Quandt avance une estimation du prix de base du Nothing Phone (2a). Celui-ci démarrerait sous la barre des 400 euros.

Quand sort le Nothing Phone (2a) ?

La présentation officielle du Nothing Phone (2a) est pressentie pour le MWC 2024, à Barcelone, à partir de la fin du mois de février.

L’édition 2023 de ce même salon avait déjà été l’occasion pour Carl Pei, cofondateur de la marque, de commencer à parler du Nothing Phone 2 et de teaser les écouteurs Ear (2).