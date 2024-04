Le Google Pixel 8a montré en vidéo par un revendeur

Le Google Pixel 8a a été montré en vidéo par un revendeur marocain, de quoi apprécier ses proportions.

Après la boulette de Google qui a dévoilé un peu trop tôt son Pixel 8a, on a vu apparaître des clichés officiels de l’appareil sur Internet. Relayés par @MysteryLupin sur X, ils détaillent le smartphone sous toutes ses couture et dans tous ses coloris.

Aujourd’hui, le même internaute publie cette fois-ci une vidéo réalisée par GSM Ibrahim Islame, un revendeur marocain installé à Casablanca. On le voit manipuler le Pixel 8a dans deux de ses finitions : bleu clair (Bay) et vert clair (Mint). Avec ces deux coloris, Google crée une rupture par rapport à la génération précédente et ses tons pastel.

pixel 8a pic.twitter.com/PG711rKBbu — Arsène Lupin (@MysteryLupin) April 22, 2024 Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par Twitter.

Là, les teintes sont plus saturées, très guillerettes. On s’approche beaucoup des coloris proposés par Apple sur son iPhone 5c en 2013. Deux autres finitions plus conventionnelles accompagneront la sortie du Pixel 8a : Obsidian pour noir et Porcelain pour ivoire.

Un presque Pixel 8

On connaissait le Pixel 8a en photo, tout l’intérêt de le voir en vidéo est de pouvoir apprécier ses proportions mises en valeur par l’échelle des mains qui le manipulent. On peut confirmer que l’on est sur le même format que le Pixel 8. Les différences visuelles sont ténues si l’on excepte la couleur. Elles se situent au niveau des deux capteurs photo qui sont plus rapprochés, l’autofocus laser disparaissant au passage. Idem pour le micro situé à côté du flash qui a été supprimé, permettant de centrer le flash Led.

On s’attend à ce que Google dévoile officiellement le Pixel 8a lors de la Google I/O qui débutera le 14 mai prochain. Ce smartphone de milieu de gamme semble être paré pour mettre un bon coup dans la fourmilière qu’est le milieu de gamme, enfin côté caractéristiques tout du moins.

Un prix de milieu-haut de gamme ?

Bien entendu, il sera puissant à souhait avec son Tensor G3, bien qu’il soit bridé. Ses photos seront sans doute de très grande qualité, mais côté prix on pourrait verser une petite larme.

La vidéo de @MysteryLupin affiche un prix en dirham marocain. 4750 dh, soir 438 € environ. Là, on serait bien en-deçà du prix du Pixel 7a, ça paraît fantasque.

On tiendrait plus compte des précédentes rumeurs, dont celle colportée par WinFuture, qui fait état d’un tarif frisant les 570 € pour une version 128 Go. Ce serait 60 € plus cher qu’un Pixel 7a à son lancement. Avec la montée de prix des Pixel 8 par rapport aux Pixel 7, ça paraît cohérent. Mais surtout on commence à quitter le milieu de gamme à un tel prix. Pour référence, le Galaxy A55 est le plus cher du coeur de gamme de Samsung et ne s’aventure pas à dépasser les 500 €. Bref, je suis personnellement mêlé d’un double sentiment d’impatience et de crainte.