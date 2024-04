Google dévoile par erreur son Pixel 8a

C'est le smartphone Google qu'on attend en ce milieu d'année. Le Pixel 8a apparaît dans une publicité pour Fi Wireless, l'opérateur mobile virtuel de Google.

Google fait du Google et balance nonchalamment une photo de son Pixel 8a dans une publicité pour son opérateur mobile virtuel.

Pas de doute possible, le smartphone présenté dans la réclame de Google est encore inconnu. il se rapprocherait le plus du Pixel 8, mais trois petites différences ne trompent pas. Les deux capteurs photo sont plus rapprochés, l’autofocus laser disparaissant au passage. Idem pour le micro situé à côté du flash. Exit. Enfin, le flash Led est recentré.

Bref autant de points qui valident l’hypothèse très probable d’avoir sous les yeux le Pixel 8a. Et là on ne parle même pas de la finition bleue vibrante qui n’existe pas sur le Pixel 8. En revanche, on l’a vu apparaître dans de récents leaks. Oui parce que ce Pixel 8a, on en parle depuis quelques mois tout de même.

Après des Pixel 8 et Pixel 8 Pro de bonne facture, mais qui ne réinventent pas la poudre (oui, un Pixel 7 Pro vaut plus le coup), on attend Google au tournant sur son modèle de milieu de gamme.

Le design et la hausse de prix des Pixel 8 ?

Bien sûr, les performances importent, mais c’est côté prix que l’on serre les dents. Avec les augmentations subies par les Pixel 8, on peut craindre le pire à raison. WinFuture avance le prix de 570 € pour la version 128 Go, soit 60 € de plus que le Pixel 7a à son lancement…

SoC bridé, capteurs identiques, mais la magie Google ?

Côté configuration, les dernières informations en notre possession évoquent une plateforme centrée sur un Tensor G3 bridé, deux options de stockage et Android 14. On garde le morceau photo pour la fin. Et là, il faudrait accueillir les mêmes capteurs que sur le Pixel 7a, à savoir un Sony IMX787 de 64 Mpx en principal et un ultra grand-angle de 13 Mpx (Sony IMX712).

Mais on le sait bien, la vraie force de Google réside dans sa partie logicielle et c’est là qu’interviendra le surplus de puissance offert par son Tensor G3. Enfin, l’autonomie ne serait plus aux oubliettes. Une plus grosse batterie garnirait ce Pixel 8a, de quoi corriger l’un des plus gros défauts de son prédécesseur.

Le Pixel 8a devrait être lancé dans les prochains mois. Certains évoquent déjà une présentation lors de la Google I/O en mai 2024.

