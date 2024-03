Google Pixel 8a : son prix en Europe serait assez salé

Le lancement du Google Pixel 8a approche à grands pas. La presse européenne a mis la main sur la grille tarifaire du nouveau téléphone milieu de gamme de Google. Avec ce prix, le Pixel 8a semble monter dans un cran dans les gammes de prix.

Depuis le lancement des Pixel 8 et l’annonce du passage à 7 ans de mises à jour pour les appareils Google, on attend avec une grande impatience le lancement du Pixel 8a. Comme le veut désormais la tradition, Google prépare une déclinaison plus abordable de son smartphone, et on espère que la firme gardera la promesse des 7 ans de mises à jour. Cela pourrait bouleverser le marché du smartphone avec une promesse de longévité inédite sur des gammes de prix en dessous des fleurons à 1000 euros.

L’autre question, c’est celle du prix de ce Google Pixel 8a. Grâce aux sources de Roland Quandt pour le média WinFuture, on a désormais une meilleure idée de la grille tarifaire de Google. Malheureusement, Google pourrait préparer une belle hausse de prix pour son smartphone.

Une gamme au-dessus

En 2023, Google avait lancé son Pixel 7a à 509 euros, ce qui représentait déjà une belle hausse de prix face aux 459 euros du Pixel 6a. C’est à nouveau une hausse de 50 euros que Google voudrait intégrer à son milieu de gamme. Le Google Pixel 8a serait donc commercialisé au-dessus des 550 euros. En deux générations, on aurait donc une hausse d’au moins 100 euros du prix. Le Google Pixel 8a serait proposé avec deux configurations : 128 ou 256 Go de stockage. On apprend aussi que le Google Pixel 8a aurait le droit à quatre coloris : noir, beige, bleu clair et vert clair.

D’après WinFuture, la version 128 Go serait commercialisée autour des 570 euros quand la version 256 Go serait proposée autour des 630 euros. On arrive doucement, mais surement dans ce qui était autrefois le tarif des smartphones haut de gamme. On s’éloigne de cette gamme de smartphones au rapport qualité/prix très intéressant comme le récent Nothing Phone (2a).

Si les informations sur le Pixel 8a commencent à arriver jusqu’aux commerçants, cela signifie que le smartphone est en approche. On peut s’attendre à une annonce dans les semaines à venir. Peut-être lors de la conférence Google I/O prévue pour le mois de mai ?