Pixel 8 et 8 Pro : les sept ans de mises à jour cachent une autre bonne nouvelle

Bonne nouvelle qui est peut-être légèrement passée inaperçue : les Pixel 8 et 8 Pro ont non seulement droit à sept ans de mises à jour Android, mais la disponibilité de leurs composants est aussi garantie jusqu'à 2030.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont été officialisés tout récemment. En plus d’être les premiers smartphones à profiter nativement d’Android 14 dans sa version stable, ils ont aussi épaté leur monde avec la promesse de mises à jour logicielles pendant sept ans. On ne parle pas que des patchs de sécurité, mais aussi des mises à jour majeures d’Android. C’est inédit et Google chamboule bien la concurrence comme Samsung et même Apple.

Or, il y a une autre bonne nouvelle qui n’a peut-être pas autant attiré les regards. Elle est pourtant rassurante : les sept années de suivi logiciel promises par Google s’accompagnent d’une mise à disposition des composants pendant sept ans également, jusqu’à 2030.



Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro sont les premiers téléphones à être lancés avec Android 14. Google étendra également le support matériel et rendra les composants disponibles pendant sept ans pour correspondre à cet engagement logiciel. Le résultat ? Vous pouvez être certain que votre Pixel devient encore plus utile au fil du temps.